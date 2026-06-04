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Nelaimė Kroatijoje: per lėktuvo katastrofą žuvo keturi žmonės

2026 m. birželio 4 d. 16:08
Ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje žuvo keturi žmonės, pranešė policija.
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„Remiantis šiuo metu turima informacija, keturi žmonės žuvo“ per lėktuvo katastrofą Meduline, Kroatijos šiaurės vakariniame Istrijos pusiasalyje, sakoma policijos pranešime.
Nelaimė įvyko Kampanoso rajone, už miesto ribų, o „įvykio vietoje dirba visos avarinės tarnybos“, priduriama pranešime.
Nacionalinė ugniagesių asociacija teigė, kad pranešimą apie katastrofą netoli Medulino sportinio aerodromo gavo ketvirtadienio rytą 11.19 val. (vietos, 12.19 val. Lietuvos laiku).
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Vietos žiniasklaida, kuri parodė katastrofos vietos vaizdus negyvenamoje vietovėje netoli aerodromo, skelbė, kad tęsiama dar dviejų žmonių paieška.
Pasak valstybinio transliuotojo HRT, tai buvo nedidelis Vokietijoje registruotas lėktuvas, kuris pakilo iš Austrijos, o Medulinas buvo jo kelionės tikslas.
Detalių ir informacijos apie nelaimę laukiama vėliau ketvirtadienį, kai atvyks nacionalinės oro, jūrų ir geležinkelio eismo avarijų agentūros (AIN) tyrėjai.
Kroatijalėktuvo katastrofa

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