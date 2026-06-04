Nepotizmo viršūnė: ekonomikos forume – V. Putino giminaičių dominavimas

Tai beveik pusantro karto daugiau nei pernai, kai V. Putino giminaitės dalyvavo 10-yje diskusijų.
„Agentstvo“ atkreipė dėmesį, kad Kremliaus lyderio šeimos atstovės dabar pagrindiniame Rusijos verslo elito renginyje pasirodo dažniau nei milijardieriai.
Pavyzdžiui, V. Putino pusbrolio dukra ir Rusijos gynybos viceministrė Ana Civiliova dalyvaus net penkiose forumo sesijose. Praėjusiais metais ji pasirodė tik vienoje diskusijoje.
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Anos Civiliovos (mergautinė pavardė – Putina) tėvas buvo V. Putino pusbrolis Jevgenijus Putinas.
V. Putino jaunesnioji dukra Katerina Tichonova kalbės dvejose sesijose, o vyresnioji dukra Marija Voroncova – vienoje.
Katerina ir Marija yra oficialiai pripažintos V. Putino dukros, kurių jis susilaukė su savo pirmąja ir vienintele oficialia žmona Liudmila Putina (mergautinė pavardė – Škrebneva).
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Marija gimė 1985 m. tuometiniame Leningrade, o Katerina – 1986 m. Dresdene, kur V. Putinas tuomet dirbo KGB.
V. Putino pusseserės anūkė, Rusijos geležinkelių (RŽD) medicinos direktorė Jelena Fisenko, dalyvaus dviejose SPIEF sesijose.
J. Fisenko yra V. Putino pusseserės anūkė pagal to pačio J. Putino liniją. 2025 m. ji ištekėjo už pirmojo Rusijos sveikatos apsaugos viceministro Viktoro Fisenkos, o Jelenos mergautinė pavardė buvo Židkova.
Ji atstovauja trečiajai diktatoriaus šeimos kartai, kuri įsilieja į valstybės valdžios struktūras. Ši šeimos šaka tradiciškai siejama su medicina.
J. Fisenko senelis (V. Putino pusbrolis) Jevgenijus buvo urologas, o jos mama Tatjana Ptašuk dirbo psichiatre.
V. Putinui tapus Rusijos vadovu, T. Ptašuk pakilo iki prezidento reikalų valdybos poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojos pareigų.
J. Fisenko dalyvauja visuose SPIEF forumuose nuo 2017 metų.
Tuo tarpu Kremliaus vadovo dukterėčia, „Promsviazbank“ vyresnioji viceprezidentė Vera Podguzova, kalbės keturiose sesijose.
Kitų vadovų giminaičiai
Tačiau nepotizmas V. Putino giminaičiais nesibaigia, nes ekonomikos forume padaugėjo ir kitų aukštų Kremliaus pareigūnų giminaičių pasirodymų.
Pavyzdžiui, V. Putino administracijos vadovo Antono Vaino sūnus Aleksandras dalyvaus net 10-yje sesijų. Pernai jis kaip pranešėjas pasirodė tik keturiose.
Didesnio dėmesio sulaukė ir V. Putino bičiulio Boriso Rotenbergo sūnus, Rusijos ledo ritulio federacijos pirmasis viceprezidentas Romanas Rotenbergas.
Jis dalyvaus dviejose sesijose, iš kurių viena („Rusija – Tailandas“) net nėra susijusi su sportu. Pernai jis buvo pranešėjas tik vienoje diskusijoje apie sporto federacijas.
Taip pat padaugėjo Ermitažo direktoriaus Michailo Piotrovskio sūnaus, Sankt Peterburgo vicegubernatoriaus Boriso Piotrovskio, pasirodymų. Jis kalbės dvejose sesijose.
Įdomu tai, kad buvusio Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu dukters Ksenijos dalyvavimų skaičius sumažėjo.
Šiemet „Mendelejevo slėnio“ generalinė direktorė pakviesta tik į vieną diskusiją, palyginti su trimis pernai.
Rusijos „Forbes“ sąrašo milijardierių pasirodymų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, iš esmės nepasikeitė, nors kai kurie atsisakė dalyvauti arba sumažino savo aktyvumą.
Sankt Peterburgo tarptautinis ekonomikos forumas (SPIEF) vyksta birželio 3-6 dienomis. Ketvirtadienį į žurnalistų klausimus turėtų atsakyti SPEF dalyvausiantis V. Putinas, o penktadienį jis skaitys savo pranešimą.
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