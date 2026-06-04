Rumunijos prezidentas iškėlė europarlamentaro Eugeno Tomaco kandidatūrą į premjero postą

Tokį sprendimą jis priėmė praėjus mėnesiui po to, kai per parlamente vykusį balsavimą dėl nepasitikėjimo buvo nuversta proeuropietiško reformisto Ilie Bolojano vyriausybė.
„Kadangi partijos negali susitarti tarpusavyje, vienintelis galimas sprendimas yra ministras pirmininkas, kuris yra nepriklausomas nuo parlamente esančių partijų ir kuris gali sėkmingai nukreipti Rumuniją (…) ta kryptimi, kurios nori Rumunijos žmonės – tai reiškia provakarietišką poziciją, tai reiškia finansinio stabilumo išlaikymą“, – sakė N. Danas.
Konservatyviai Liaudies judėjimo partijai (PMP), kuriai nėra atstovaujama Rumunijos parlamente, priklausantis E. Tomacas taip pat yra neapmokamas N. Dano patarėjas. Jei parlamentas pritars jo kandidatūrai, jis vadovaus vyriausybei, kurią daugiausia sudarys technokratai. E. Tomacas teigė, kad siūlys įstatymų leidėjams „ne politinę, o techninę“ vyriausybę.
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Opozicijoje esanti Socialdemokratų partija (PSD), kuri yra didžiausia jėga parlamente, jau pareiškė paramą E. Tomacui dar prieš jo kandidatūros iškėlimą. Tačiau kraštutinės dešinės opozicinio Aljanso už rumunų vienybę (AUR), kuris yra antra pagal dydį parlamentinė grupė, lyderis George‘as Simionas pareiškė, kad jo partija jokiomis aplinkybėmis nebalsuos už E. Tomaco kandidatūrą.
Gegužės 5 d. PSD ir AUR suvienijo jėgas, kad nuverstų I. Bolojano vyriausybę, dirbusią nuo 2025 m. birželio. PSD, kuri iki balandžio 23 d. valdė šalį kartu su I. Bolojanu, apkaltino jį tuo, kad jis nepakankamai derino savo reformų darbotvarkę su koalicijos partneriais.
Paskelbdamas apie naują kandidatūrą, N. Danas pabrėžė E. Tomaco ryžtą vesti dialogą su partijomis.