Šiaurės Airijoje – dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaiką suimta lietuvė: rasta besislėpianti spintoje

Šiaurės Airijos policijos tarnyba (PSNI) pranešė, kad Tarptautinio policijos padalinio pareigūnai, priverstinai patekę į kaimo vietovėje Koalislande esantį namą, aptiko moterį besislapstančią spintoje.
Moteris Lietuvoje ieškoma tam, kad atliktų laisvės atėmimo bausmę dėl sunkių seksualinių nusikaltimų prieš vaiką. Šie nusikaltimai buvo įvykdyti Mažeikių rajone.
Ketvirtadienį ji turi stoti prieš Lagansaido ekstradicijos teismą.
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PSNI Tarptautinio policijos padalinio seržantas Davey sakė, kad nepaisant moters pastangų pasislėpti ir išvengti atsakomybės už savo veiksmus, ji buvo sulaikyta.
„Šis sulaikymas įgyvendina mūsų pažadą negailestingai persekioti nusikaltėlius ir remti aukas“, – teigė seržantas Davey.
Jis pridūrė, kad tai dar vienas pavyzdys, kaip PSNI dirba siekdama surasti, sulaikyti ir perduoti teismams asmenis, kurie Europoje yra ieškomi dėl sunkių nusikaltimų.
Parengta pagal „Mirror.co.uk“ inf.
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