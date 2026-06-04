Vokietijos prokurorai reikalauja iki gyvos galvos įkalinti išpuolį Kalėdų mugėje surengusį asmenį

Prokurorai reikalauja griežčiausios bausmės Saudo Arabijoje gimusiam Talebui Jawadui Al Abdulmohsenui ir teismui sakė, kad išpuolis, per kurį taip pat buvo sužeista daugiau nei 300 žmonių, yra „žmogui nesuvokiamas“. Prokuroras Matthias Boettcheris teismui sakė, kad jis buvo ilgai planuotas ir sukėlė neapsakomas kančias aukoms ir jų šeimoms.
Per kelis mėnesius trukusį teismo procesą T. J. Abdulmohsenas, psichiatras ir aktyvistas prieš islamą, prisipažino planavęs išpuolį, tačiau neigė tyčia partrenkęs žmones. Jo parodymai teisme kartais buvo nenuoseklūs ir kupini keistų sąmokslo teorijų bei nuorodų į kraštutinių dešiniųjų idėjas.
„Aš vairavau automobilį“, – lapkričio mėnesį teismo proceso pradžioje sakė T. J. Abdulmohsenas, prisipažindamas, kad 2024 m. gruodžio 20 d. išsinuomotu juodu BMW automobiliu įvažiavo į sausakimšą šventinį turgų.
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Visa kita T. J. Abdulmohseno įžanginė kalba buvo kupina nerišlių pasisakymų apie politikus, smurtą prieš moteris Saudo Arabijoje, samprotavimų apie religiją, teiginių, kad Magdeburgo policija nuslėpė tiesą.
Atsakovas teigė nesupratęs, kad partrenkė žmones. Šį teiginį kitas prokuroras Marco Reinlas pavadino visiškai neįtikinamu. Vaizdo įrašuose aiškiai matyti, kaip jis dideliu greičiu zigzagais vairuoja galingą visureigį, „braudamasis per minią“, sakė M. Reinlas.
T. J. Abdulmohsenui buvo pateikti šeši kaltinimai dėl žmogžudystės ir 338 dėl pasikėsinimo nužudyti. Gynybos ir nukentėjusiųjų atstovų baigiamosios kalbos turėtų būti pasakytos artimiausiomis dienomis. Nuosprendžio data dar nepaskirta.
Išpuolis sukrėtė Vokietiją ir išprovokavo karštas diskusijas visoje šalyje apie saugumą Kalėdų mugėse ir imigraciją.