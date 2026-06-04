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Žiniasklaida: vykdydamas kovinę užduotį Ukrainoje dingo 25 metų lietuvis

2026 m. birželio 4 d. 12:10
Lrytas.lt
Anot portalo 15min, Ukrainos pajėgose tarnaujantis 25 metų lietuvis vykdydamas kovinę užduotį iš jos nebesugrįžo. Portalo teigimu, kario rajoną artilerija apšaudė Rusijos pajėgos.
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Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio 2 dieną. Nuo to apie jį nėra jokių žinių.
Remiantis portalo 15min informacija, lietuvis tarnybą Ukrainoje atlieka jau nuo vasario mėnesio. Kario artimieji apie jo dingimą yra informuoti.
Nuo Rusijos karo pradžios Ukrainoje gyvybių neteko keli Lietuvos piliečiai.
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