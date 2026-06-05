Albanijos premjeras: nėra pagrindo nerimauti dėl J. Kushnerio poilsio komplekso projekto

Albanijoje jau beveik savaitę stiprėja protestai prieš prabangaus poilsio komplekso projektą, kuriam vadovauja D. Trumpo duktė Ivanka ir jos vyras Jaredas Kushneris. Šis projektas buvo pristatytas daugiau kaip prieš dvejus metus, tačiau daugybė detalių lieka neaiškios.
Protestuotojai teigia, kad maždaug 1,2 mlrd. JAV dolerių (1 mlrd. eurų) vertės projektas pakenks aplinkai, nes saugomoje teritorijoje pietinėje Adrijos jūros pakrantėje planuojama statyti prabangius viešbučius.
„Dar nėra patvirtinto projekto (…) Pirmiausia turime turėti projektą, tada su juo susipažinti, o tada jį aptarti“, – žurnalistams Juodkalnijoje, kur vyksta Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimas su Balkanų lyderiais, sakė E. Rama.
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„Negalime aptarti to, ko nėra“, – nurodė jis, paklaustas apie protestus, ir paragino Vakarų žiniasklaidą „kur kas atsargiau“ rengti pranešimus.
„Nėra pagrindo nerimauti, kol nėra projekto“, – tvirtino jis, tačiau pažymėjo, kad prie plano prisideda geriausi pasaulio ekspertai, ir pridūrė, jog tikslas yra „sukurti kažką unikalaus“.
Remiantis planu, vystytojai taip pat tikisi paversti negyvenamą Sazanio salą, kuri kadaise buvo slapta komunistų karinė bazė, prašmatnia turistų traukos kryptimi. Šį planą gaubia neapibrėžtumas, ypač dėl žemės, kurioje būtų statomi kai kurie viešbučiai, nuosavybės teisės įgijimo.
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Kol kas nepastatyti jokie pastatai. Tačiau apie šį projektą buvo užsiminta nuotraukose, kurios buvo paskelbtos J. Kushnerio „Instagram“ paskyroje, šių metų pradžioje vykusiuose I. Trump vizituose Albanijoje su investuotojais ir jos pastarojo meto pareiškimuose tinklalaidėje, kuriuose ji gyrė šią vietovę.
Pastarosiomis dienomis pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose matyti parengiamieji darbai pakrantėje ir buldozeriai paplūdimyje. Šie vaizdai išplito internete, o tai dar labiau sustiprino pasipriešinimą šiam planui.