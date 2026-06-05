D. Trumpas pristatė planą prie A. Lincolno memorialo įrengti „D. Trumpo promenadą“

Pasak D. Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo, pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Lincolnui atminti, iki netoliese tekančios Potomako upės.
„Jį norima pavadinti „Trumpo promenada“, – Ovaliajame kabinete žurnalistams pirmą kartą pristatydamas šį projektą sakė D. Trumpas. – Nežinau, ar aš to noriu, bet tai bus nuostabu.“
Ką tik buvo baigti darbai įgyvendinant D. Trumpo planą atnaujinti Veidrodinį baseiną šalia Lincolno memorialo Nacionalinėje alėjoje – ketvirtadienį į jį pradėta pilti vandenį.
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79-erių D. Trumpas jau antrą dieną iš eilės demonstravo diagramą „Mūsų baseinas didesnis už dangoraižius“, kurioje baseino ilgis lyginamas su trijų garsių pastatų aukščiu.
Praėjusiais metais grįžęs į prezidento postą, D. Trumpas Vašingtone ėmėsi įgyvendinti didžiulę viešųjų darbų programą: atnaujino keletą paminklų, nugriovė Baltųjų rūmų rytinį fligelį, kad ten pastatytų pokylių salę, ir dar planuoja pastatyti milžinišką triumfo arką.
Jis netgi bandė primesti savo vardą keletui institucijų, tarp jų – Kennedy scenos menų centrui.
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Tačiau milijardieriaus prezidento planas pakeisti visų mėgstamą Lincolno memorialą ir galbūt dalį jo pervadinti savo vardu bus, ko gero, didžiausias jo iki šiol įgyvendintas pokytis.
D. Trumpas teigė, kad pagal dar 1911 m. parengtus planus pagrindinį įėjimą numatyta įrengti ten, kur dabar yra paminklo nugara, kurią dabar nuo upės skiria du keleto eismo juostų keliai.
„Ji sujungs Lincolno memorialą tiesiai su Potomako upe, kaip ir buvo numatyta“, – aiškino D. Trumpas.
„Mes turime puikų būdą, kaip įrengti perėją virš tu dviejų kelių, tų greitkelių“, – sakė jis.
Tačiau keletas D. Trumpo sugalvotų projektų susidūrė su kliūtimis, o laiko įgyvendinti visus planus lieka vis mažiau – jo antroji ir paskutinė kadencija prezidento poste baigsis už kiek daugiau nei dvejų su puse metų.
Veidrodinio baseino projektas, dėl kurio buvo uždaryta viena iš populiariausių Vašingtono turistų atrakcijų, sulaukė kritikos dėl kainos ir rangovų atrankos procedūros.
Praėjusį mėnesį JAV teismas nusprendė, kad D. Trumpo vardas turi būti nubrauktas nuo Kennedy centro pavadinimo.
JAV žiniasklaida pranešė, kad Kennedy centro teisininkas nurodė darbuotojams pašalinti D. Trumpo vardą iš iškabų, brošiūrų, interneto svetainės ir kitos medžiagos.
Bėdos ištiko ir pokylių salės, kurią D. Trumpas pasišovė įrengti Baltuosiuose rūmuose, projektą.
D. Trumpas tvirtina, kad 400 mln. dolerių kainą visiškai finansuoja rėmėjai ir jis pats, tačiau respublikonai pateikė naują pasiūlymą skirti iki 1 mlrd. dolerių Slaptosios tarnybos lėšų finansuoti projekto saugumo priemones, įskaitant ant stogų įrengiamą „dronų aikštelę“.