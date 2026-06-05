Dėl turistų iš Rusijos supykusi Švedija imasi veiksmų

Vykdamas į ketvirtadienį Liuksemburge vykusį ES susitikimą, J. Forssellas su savimi vežė laišką kolegoms, kurį jau pasirašė devynių ES valstybių bei Islandijos ir Norvegijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrai.
„Norime sustabdyti pusę milijono Rusijos turistų, atvykstančių į Europą ilsėtis paplūdimiuose ir savaitgaliais apsipirkinėti, kol ukrainiečiai žūsta mūšio lauke. Beprotiška, kad situacija atrodo būtent taip“, – sakė J. Forssellas.
Pasak jo, problema susijusi ne tik su politiniais ir moraliniais aspektais, bet ir su saugumu.
Susiję straipsniai
„Žinome, kad rusai naudojasi kiekviena įmanoma spraga labai žalingai veiklai vykdyti, įskaitant veiklą prieš Švediją“, – teigė J. Forssellas.
Nors tikslūs duomenys apie tai, kiek vizų išduoda kiekviena ES valstybė, egzistuoja, jie nėra viešinami dėl pasipriešinimo, ypač iš didžiųjų turistinių šalių, kurios priima didžiąją dalį Rusijos piliečių.
Vis dėlto žiniasklaidos agentūros TT ir kitų žiniasklaidos priemonių gauti duomenys rodo, kad iš 630 tūkst. praėjusiais metais Rusijos piliečiams patvirtintų vizų daugiau kaip 170 tūkst. išdavė Prancūzija, beveik 160 tūkst. – Italija, o kiek mažiau nei 100 tūkst. – Ispanija.
Iš visų kitų valstybių tik Graikija per metus išdavė daugiau nei 40 tūkst. vizų Rusijos piliečiams.
Švedija dabar siekia labiau koordinuoto ES atsako.
„Reikia galimybės pasakyti „ne“ Rusijos turistams vien todėl, kad jie yra rusai“, – sakė J. Forssellas.
Tačiau kai kurie diplomatai tokiai pozicijai nepritaria. Vienas anoniminis ES šalies diplomatas leidiniui „Politico Europe“ teigė, kad rusams atvykus į Europą jie gali geriau suprasti, kas yra Europa.
Vis dėlto J. Forssellas su tokiu argumentu nesutinka.
„Kalbame apie tuos pačius rusus, kurie remia Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Jie neturėtų galėti atvykti į Europą ilsėtis paplūdimiuose ar sėdėti jaukiose lauko kavinėse ir gerti raudonąjį vyną. Žinoma, išimtys galėtų būti taikomos opozicijos atstovams“, – teigė migracijos ministras.
Šengeno erdvės, kuriai priklauso visos ES valstybės, išskyrus Airiją ir Kiprą, šalys 2025 metais Rusijos piliečiams išdavė 477 878 turistines vizas. Tai beveik 10 proc. daugiau nei 2024 metais ir beveik 40 proc. daugiau nei 2023-aisiais – pirmaisiais pilnais karo metais.
Įskaičiavus visas vizų rūšis, įskaitant medicinines, studijų ar šeimos vizitus, 2025 metais Rusijos piliečiams buvo išduotos 631 960 vizų. Tai yra 10 proc. daugiau nei metais anksčiau.
Parengta pagal „Sweden Herald“ inf.
ŠvedijaEuropos Sąjunga (ES)Rusija
Rodyti daugiau žymių