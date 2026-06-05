NATO pajėgos pirmą kartą dislokuojamos Daugpilyje

Portalo „Sargs.lv“ duomenimis, ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pademonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją.
NATO daugianacionalinės kovinės grupės Latvijoje vadas pulkininkas Kristopheris Reevesas Latvijos naujienų portalui sakė, kad iš pradžių sąjungininkių pajėgų buvimas šalyje buvo atgrasymo strategijos dalis, o NATO kariai treniravosi kartu su Latvijos kariais. Tačiau po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, pasak jo, saugumo situacija Europoje pasikeitė, o kartu su ja pasikeitė ir kovinės grupės misija.
„Mūsų brigados misija, kartu su Latvijos ginkluotosiomis pajėgomis, yra ginti Latviją“, – pažymėjo K. Reevesas.
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Pasak jo, Latvijos neįmanoma apginti liekant tik Adaži poligone. Kad galėtų ginti šalį, sąjungininkių kariai turi susipažinti su vietove, infrastruktūra ir žmonėmis, kuriuos čia saugo, tikino jis, ir būtent todėl kovinė grupė plečia savo buvimą rytinėje Latvijoje. Sąjungininkių kariai, K. Reeveso teigimu, bus treniruojami ne tik kovinių gebėjimų, bet ir logistikos, vadovavimo bei kontrolės srityse, taip pat gebėjimų veikti Latvijos rytinėje dalyje.
Pulkininkas paaiškino, kad NATO daugianacionalinė kovinė grupė Latvijoje vykdo pratybas „Spring Warrior“. Šių pratybų metu daugiau nei 3 tūkst. NATO karių dislokuojami įvairiose Latvijos vietovėse, įskaitant Latgalą.
NATO kariai čia dislokuojami rotacijos principu, paprastai 15–20 dienų, tačiau pačioje Latgaloje jų buvimas yra nuolatinis.
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„Šis dislokavimas bus nuolatinis. Mes ir toliau čia dislokuosime personalą. Nėra nustatyto termino, kada tai baigsis“, – Latvijos naujienų portalui sakė NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje pavaduotojas pulkininkas leitenantas Jesús Abadas Sánchezas.