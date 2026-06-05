Po sprogimo Rumunijos uoste - neįprastas pareiškimas iš Lenkijos

„Esame pasirengę. Prieš kelias savaites įspėjau mūsų partnerius Europoje, kad galima tikėtis įvairių incidentų – kartais tyčinių, kartais ne“, – sakė D. Tuskas.
„Apskritai situacija artėja prie eskalacijos ir didesnių įtampų. Turime būti tam pasirengę, o Lenkija deda pastangas, kad būti pasirengusi“, – pridūrė jis.
Tuo metu Lenkijos ambasada Rumunijoje paskelbė skubų įspėjimą dėl saugumo po evakuacijos Juodosios jūros pakrantėje Konstancoje, kur vietos valdžios institucijos įvedė „Raudonąjį intervencijos planą“.
Po jūrinio drono sprogimo Rumunijoje prakalbo apie naują realybę: tai tik laiko klausimas
Savo įraše platformoje „X“ ir oficialiame portale „Lenkai užsienyje“ Lenkijos ambasada paragino šioje teritorijoje esančius Lenkijos piliečius griežtai laikytis visų vietos teisėsaugos institucijų nurodymų ir gairių.
Naujienų agentūra „Reuters“ iš pradžių citavo Rumunijos gynybos ministerijos pranešimą, pasak kurio nežinomos kilmės bepilotis laivas sprogo dėl suaktyvinto savaiminio sunaikinimo mechanizmo.
Nors sprogimas nesukėlė aukų ar materialinės žalos, ministerija pažymėjo, kad dronas priklauso tipui, kuris dažnai naudojamas karo Ukrainoje metu.
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Vėliau penktadienį Rumunijos naujienų svetainė g4media.ro citavo Konstancos apskrities prefektą Adrianą Teodorą Picoiu, teigusį, kad Kyvijas pranešė Rumunijai, jog uoste Konstancoje netoli naftos terminalo sprogęs jūrinis dronas priklausė Ukrainai. Šis dronas, pasak Ukrainos, buvo vienas iš jos penkių dronų grupės.
A. T. Picoiu pridūrė, kad vienas dronas sprogo Konstancoje, kitas – Ukrainoje, o likusių trijų paieška tebevyksta, rašoma svetainėje.
Šis incidentas įvyko po ankstesnės eskalacijos gegužės 29 d., kai Rusijos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijos Galacio mieste, sukeldamas gaisrą ir sužeisdamas du žmones. Tai buvo pirmas kartas per Rusijos ir Ukrainos karą, kai dronas pataikė į tankiai apgyvendintą teritoriją NATO valstybėje.