Kosovo parlamentui atsidūrus aklavietėje, šalyje vyksta treti rinkimai per 16 mėnesių

Ministro pirmininko Albino Kurti kairioji partija „Vetevendosje“ (liet. Apsisprendimas) tebėra aiški favoritė.
Pirmalaikių rinkimų prireikė dėl to, nes ankstesniam parlamentui nepavyko išrinkti naujo valstybės vadovo per numatytą laikotarpį. Taip atsitiko todėl, nes nebuvo pasiektas kvorumas, kurio reikalaujama pagal konstituciją.
Ankstesnės prezidentės Vjosos Osmani kadencija baigėsi balandžio 4 d.
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Paskutiniai rinkimai vyko gruodžio pabaigoje, kai A. Kurti nepavyko suformuoti vyriausybės dėl jėgų pusiausvyros 2025 m. vasarį išrinktame parlamente.
V. Osmani įpėdinio rinkimai taip pat išlieka užduotimi būsimam parlamentui. Balsavime turi dalyvauti 80 iš 120 įstatymų leidėjų.
Pastarojo meto balsavimuose salėje nebuvo pakankamai parlamento narių, todėl nebuvo galima surengti galiojančių rinkimų.
Kadangi šis kvorumas yra nepasiekiamas vien „Vetevendosje“ ir jos partneriams, reikia bent vienos didelės opozicinės jėgos pritarimo.
Todėl šiai nedidelei Balkanų šaliai gresia pakliūti į reguliarių parlamento rinkimų ratą.