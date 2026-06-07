Peru – devinti prezidento rinkimai per 10 metų

K. Fujimori, kuri yra buvusio autokratinio prezidento Alberto Fujimori duktė, ketvirtą kartą siekia prezidento posto.
Psichologas R. Sanchezas lenktynių pabaigoje pagerino savo pozicijas ir pateko į antrąjį turą, o dabar apklausose susilygino su K. Fujimori. Apie 27 mln. rinkėjų gali atiduoti savo balsą už kurį nors kandidatą į prezidentus, renkamą penkerių metų kadencijai.
Balandžio mėnesį vykusiame pirmajame ture abu kandidatai bendrai nesurinko 30 proc. balsų. Rinkimus temdė logistinės problemos ir kaltinimai sukčiavimu, kurie dar labiau padidino nepasitikėjimą braškančiomis Peru institucijomis.
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51-erių K. Fujimori remiasi nevienareikšmišku savo tėvo, kuris stabilizavo ekonomiką ir numalšino maoistų sukilimą, tačiau buvo apkaltintas nusikaltimais žmoniškumui, palikimu.
57-erių kongresmenas ir buvęs ministras R. Sanchezas naudojasi savo mentoriaus, buvusio prezidento Pedro Castillo, kuris buvo įkalintas po nesėkmingo perversmo 2022 m., kaimiška kilme.
K. Fujimori žada klestėjimą ir įspėja apie komunizmo pavojų. Tuo metu R. Sanchezas sušvelnino savo ankstesnį raginimą imtis radikalių pokyčių ir atsiribojo nuo ultranacionalistų. Jis naujienų agentūrai AFP sakė, kad nori palaikyti pagarbius santykius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
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