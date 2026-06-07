Švedijoje – šokiruojanti realybė: kalėjimus ruošia 13-mečiams gaujų žudikams

Švedijos vyriausybė teigia, kad ankstesnis švelnus požiūris nepasiteisino, todėl atėjo laikas imtis griežtesnių priemonių – siųsti jaunesnius nei 15 metų vaikus į kalėjimą, o ne perduoti juos socialinės rūpybos sistemai.
Tačiau kai kurie ekspertai ir įstatymų leidėjai įspėja, kad tai yra netinkamas sprendimas.
Švedija jau kurį laiką kovoja su gaujų nusikalstamumo banga. Nusikalstami tinklai užsiima prekyba narkotikais, didelio masto sukčiavimu ir plėšimais, kurie jiems kasmet atneša apie 185 mlrd. Švedijos kronų (20 mlrd. JAV dolerių) pajamų.
Susišaudymai, daugiau nei 17 tūkst. gaujų narių ir paaugliai žudikai: Švedija imasi griežtų pokyčių
Policijos vertinimu, šalyje yra apie 17,5 tūkst. aktyvių gaujų narių ir 50 tūkst. su jais susijusių asmenų.
Gaujos socialiniuose tinkluose verbuoja paauglius, o kai kuriais atvejais net vienuolikmečius vaikus vykdyti žmogžudystes ir sprogdinimus visose Šiaurės šalyse.
Pagal siūlomą naują įstatymą baudžiamosios atsakomybės amžius būtų sumažintas nuo 15 iki 13 metų. Tai būtų mažesnis amžius nei daugumoje Europos valstybių.
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Nepilnamečiai, nuteisti už sunkiausius nusikaltimus, būtų uždaromi į specialius kalėjimus. Vienas jų būtų skirtas mergaitėms.
„Mes susiduriame su ekstremalia situacija“, – balandį pareiškė teisingumo ministras Gunnar Strommeris.
„Praėjusiais metais 52 vaikai iki 15 metų dalyvavo teisminiuose procesuose kaip įtariamieji žmogžudyste arba pasikėsinimu nužudyti. Mes nekalbame apie vagystes, net ne apie užpuolimus ar plėšimus. Mes kalbame apie žmogžudystes“, – pridūrė jis.
Parlamentas dėl šio įstatymo, kurį planuojama peržiūrėti po penkerių metų, balsuos birželio 15 dieną.
Priemonių – ir daugiau
Baudžiamosios atsakomybės amžiaus mažinimas yra tik viena iš naujų priemonių kovai su gaujų smurtu. Kitos priemonės apima ilgesnes laisvės atėmimo bausmes ir platesnius policijos įgaliojimus.
Dešiniojo sparno vyriausybė teigia, kad jos vykdomas griežtinimas jau duoda rezultatų.
2025 m. nuo šaudymų žuvo 44 žmonės, palyginti su 62 aukomis 2022 m., kai buvo pasiektas pikas. Vis daugiau gaujų narių atsiduria už grotų.
Tačiau sustabdyti gaujų vykdomą vaikų verbavimą bus gerokai sunkiau.
Vyriausybė tvirtina, kad kalėjimas veiks kaip atgrasymo priemonė, o intensyvios resocializacijos programos padės išvengti pakartotinių nusikaltimų.
Bosersbergo kalėjime, esančiame į šiaurę nuo Stokholmo ir viename iš trijų rekonstruojamų kalėjimų, skirtų pavojingiausiems nepilnamečiams nusikaltėliams, gyvenimas už grotų daugiausia bus orientuotas į mokslą.
Laisvalaikiu kaliniai galės žiūrėti televizorių, žaisti vaizdo žaidimus arba sportuoti sporto salėje. Kameros kiekvieną vakarą bus užrakinamos nuo 20 valandos.
Kalėjimo vadovas Gabrielis Wessmanas tikisi pirmųjų kalinių sulaukti po vasaros.
Pasak jo, didžiausias iššūkis, lyginant su suaugusiųjų kaliniais, bus suteikti paaugliams, kurie niekada nėra gyvenę atskirai nuo tėvų, komfortą ir emocinę paramą.
„Jie čia užaugs“, – sakė jis ir pridūrė, kad kalėjimas turės padėti jiems pereiti brendimo laikotarpį.
Mobilieji telefonai bus draudžiami, o šachmatų pamokos turėtų padėti ugdyti susikaupimą.
Dažnai nusikalsta pakartotinai
Iki šiol sunkiausius nepilnamečių nusikaltimus Švedijoje nagrinėjo socialinės tarnybos. Tačiau ši sistema plačiai laikoma nesėkminga.
Remiantis Švedijos nacionalinės audito tarnybos ataskaita, devyni iš dešimties jaunų gaujų narių, apgyvendintų jaunimo priežiūros įstaigose, vėl nusikalsta. Aštuoni iš dešimties vėliau suaugę patenka į kalėjimą.
Vyriausybė teigia, kad įkalinimas apsaugos visuomenę, suteiks teisingumą aukoms ir padės nutraukti ryšius su gaujomis.
Tačiau kritikai nerimauja dėl poveikio vaikams.
„Trylikametis yra vaikas – toks, kuris net neturi teisės legaliai nusipirkti energetinių gėrimų“, – „Reuters“ paaiškino opozicinės centristų atstovė Wilma Roth.
„Jaunesni nei 15 metų vaikai, padarę sunkius nusikaltimus, turėtų būti globojami ir gydomi, o ne siunčiami į kalėjimą“, – pridūrė ji.
Susirūpinimą taip pat išreiškė Švedijos teisėsaugos ir kalėjimų institucijos.
Stokholmo universiteto kriminologijos profesorius Felipe Estradas Dorneris teigė, kad jau ir taip visuomenės paribiuose esančių vaikų įkalinimas gali pakenkti jų gyvenimo perspektyvoms, tačiau kartu pabrėžė, kad visuomenė turi būti apsaugota.
„Negalime leisti, kad žudikai laisvai vaikščiotų mūsų gatvėmis“, – sakė jis.
Parengta pagal „Reuters“ inf.
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