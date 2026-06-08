ES viršūnės sveikina Armėnijos rinkimų rezultatus

ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ES gynybos ministrų susitikimo Kipre kuluaruose teigė, jog puiku, kad žmonės Armėnijoje, nepaisant stipraus Rusijos spaudimo, apsisprendė dėl europietiškos ateities. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa gyrė, kad armėnai balsavo už ateitį, paremtą taika, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu.
Visi trys ES atstovai pažadėjo Armėnijai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas.
Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, sekmadienį vykusius parlamento rinkimus laimėjo N. Pašiniano partija „Civilinė sutartis“, surinkusi 49,8 proc. balsų. Stipriausia opozicine jėga tapo milijardieriaus Samvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas „Stipri Armėnija“, gavęs 23,3 proc. rinkėjų pasitikėjimą.