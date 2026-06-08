Kosovo valdančioji partija laimėjo pirmalaikius rinkimus

Suskaičiavus balsus, atiduotus 97,2 proc. rinkimų apylinkių, ministro pirmininko Albino Kurti partija buvo gavusi 43,1 proc. balsų, pranešė rinkimų komisija Prištinoje. Palyginimui, gruodžio mėnesį vykusiuose rinkimuose „Vetevendosje“ palaikė 51,1 proc. rinkėjų.
Pasak rinkimų komisijos, antrą vietą užėmė liberalioji Kosovo demokratinė partija (PDK), kuri gavo 21,2 proc. balsų. Tuo metu centro dešinioji Kosovo demokratinė lyga (LDK) surinko 17,7 proc., o konservatyvusis Aljansas už ateitį (AAK) – 7,1 proc. balsų.
A. Kurti vadovaujama „Vetevendosje“ dar prieš rinkimus buvo laikoma aiškia favorite. Lieka neaišku, ar „Vetevendosje“, kaip ir gruodį, užsitikrino valdančiąją daugumą kartu su įstatymų leidėjais iš etninių mažumų grupių.
Kosove – politinė aklavietė: vyksta treti rinkimai per pusantrų metų
Preliminarūs rezultatai neapima balsų, kuriuos atidavė užsienyje gyvenantys kosoviečiai. Šie rinkėjai linkę tvirtai remti A. Kurti partiją, o tai reiškia, kad jos rezultatas gali pagerėti 2–3 procentiniais punktais.
Trečių parlamento rinkimų per 16 mėnesių prireikė dėl to, nes ankstesniam parlamentui nepavyko išrinkti naujo valstybės vadovo per numatytą laikotarpį.
„Vetevendosje“ kartu su įstatymų leidėjais iš etninių mažumų grupių užsitikrino daugumą gruodžio mėnesį vykusiuose rinkimuose ir sugebėjo suformuoti vyriausybę. Tačiau balandžio 4 d. baigėsi prezidentės Vjosos Osmani kadencija.
Parlamento bandymai išrinkti įpėdinį per numatytą laikotarpį žlugo, nes posėdyje nedalyvavo pakankamai įstatymų leidėjų. Vadovaujantis Kosovo konstitucija, norint išrinkti įpėdinį, balsavime turi dalyvauti bent 80 iš 120 įstatymų leidėjų.
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V. Osmani įpėdinio rinkimai išlieka užduotimi būsimam parlamentui. Kadangi konstitucija reikalauja kvorumo, vyriausybės stovykla yra priversta siekti tam tikro konsensuso su opozicija.
Jei naujas parlamentas nepasieks susitarimo dėl valstybės vadovo, šiai nedidelei Balkanų šaliai gresia pakliūti į reguliarių parlamento rinkimų ratą.