Popiežius Leonas įspėjo dėl ginklavimosi ir militarizuotų dirbtinio intelekto technologijų

„Nerimą kelia tai, kad ginklavimasis vėl pateikiamas kaip beveik neišvengiama reakcija į nestabilią tarptautinę padėtį“, – pirmadienį, trečiąją savo vizito Ispanijoje dieną, sakė popiežius.
Jo teigimu, pasaulis išgyvena „gilią dvasinę ir kultūrinę krizę“, kuri pasireiškia smurtu, susiskaldymu ir tarpusavio nepasitikėjimu.
1,4 milijardo pasaulio katalikų vadovas paragino daugiau dėmesio skirti diplomatijai ir tarptautinei teisei.
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Persiginklavimas ir karai nėra išeitis, sakė jis. Tikrasis saugumas kyla iš teisingumo, dialogo ir pagarbos tarptautinei teisei.
Kalbėdamas apie dirbtinio intelekto panaudojimą karinėje srityje, jis pabrėžė, kad sprendimai, susiję su gyvybe ir mirtimi, niekada neturėtų būti palikti automatizuotoms sistemoms, ir pažymėjo, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus svarbiausia yra žmogaus vaidmuo.
Leonas taip pat kalbėjo apie tai, ką jis pavadino „tragiška migracijos krize“, kuriai spręsti reikalinga politika, orientuota į žmones ir skirta pašalinti pagrindines migracijos priežastis. Jis pažymėjo, kad diskriminacija dėl kilmės, religijos, kalbos ar socialinio statuso pažeidžia visų žmonių lygiateisiškumo principą.
Popiežius paragino užtikrinti saugius ir teisėtus atvykimo kelius, taip pat dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti pagrindines migracijos priežastis.