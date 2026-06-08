Popiežius ragina nuodugniai ištirti seksualinio išnaudojimo Katalikų Bažnyčioje atvejus

Susidūrus su šiuo didžiuliu blogiu, Bažnyčios bendruomenė raginama dar tvirčiau įsipareigoti užkirsti kelią blogiui ir puoselėti rūpestingumo kultūrą, pirmadienį Madride susitikęs su Ispanijos vyskupais sakė Šventasis Tėvas. Bažnyčia turi reaguoti „klausydamasi, remdamasi tiesa, teisingumu ir atlygindama padarytą žalą“.
Vieni iš skaudžiausių susitikimų buvo su prievartos aukomis, trečiąją savo vizito Ispanijoje dieną sakė 1,4 milijardo pasaulio katalikų vadovas.
„Kiekvienas nukentėjęs žmogus turi sulaukti nuoširdaus dėmesio, sąžiningos globos, apsaugos ir konkrečių būdų, padėsiančių jam išgyti“, – kalbėdamas Vyskupų konferencijos buveinėje ragino jis.
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Per, kaip teigiama, „uždarą“ susitikimą popiežius kalbėjosi su šešiais nukentėjusiaisiais iš Ispanijos.
Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad Šventasis Tėvas Madrido Apaštališkojoje nunciatūroje su aukomis praleido valandą ir klausėsi jų su „meile ir dėmesiu“. Jis taip pat jas patikino, kad „su jomis yra jis pats ir visa Bažnyčios bendruomenė“, teigiama pranešime.
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Pirmiau aukų asociacijos teigė, kad apie jokį popiežiaus kvietimą nežinojo. Jos kritikavo tai, kad 70-metis amerikietis, matyt, ketino Ispanijoje už uždarų durų susitikti tik su keletu aukų.
Keleto asociacijų atstovai žurnalistams skundėsi, kad akivaizdu, jog siekiama šį klausimą „nuslėpti“.
Ispanijos vyriausybė ir Bažnyčia tik kovo mėnesį pasirašė susitarimą dėl kompensacijų seksualinio išnaudojimo bažnytinėse įstaigose aukoms, kurį kairiųjų vyriausybė Madride pavadino „pasauliniu mastu novatorišku“.
Nors Ispanijos vyskupų konferencija nurodo, kad nuo 1940 m. užregistruota šiek tiek daugiau nei tūkstantis atvejų, kontrolierius, remdamasis neseniai atliktu tyrimu, apskaičiavo, kad aukų yra mažiausiai 236 tūkst.