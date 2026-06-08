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Šaltiniai: Prancūzija ir Vokietija atsisako bendro naikintuvų projekto

2026 m. birželio 8 d. 20:26
Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirengimų žlugo, pirmadienį pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai.
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Šaltinių teigimu, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad „Dassault“ ir „Airbus“ nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos.
Programa „Future Combat Air System“ (FCAS), kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 m.
Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus „Eurofighter“ bei prancūzų naikintuvus „Rafale“.
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