Šaltiniai: Prancūzija ir Vokietija atsisako bendro naikintuvų projekto

Šaltinių teigimu, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad „Dassault“ ir „Airbus“ nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos.
Programa „Future Combat Air System“ (FCAS), kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 m.
Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus „Eurofighter“ bei prancūzų naikintuvus „Rafale“.
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