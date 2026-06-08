PasaulisĮvykiai

To nematė bent dešimtmetį: Lenkijoje konfiskuota tona heroino

2026 m. birželio 8 d. 17:24
Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP, netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia 220 mln. zlotų (60 mln. JAV dolerių).
„Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emyratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą.
Susiję straipsniai
Ispanų policija krovininiame laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį

Ispanų policija krovininiame laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį

Per JAV ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo trys žmonės

Per JAV ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo trys žmonės

Čekijos policija sulaikė rusų dvasininką, kurio automobilyje rasta įtartinų baltų miltelių

Čekijos policija sulaikė rusų dvasininką, kurio automobilyje rasta įtartinų baltų miltelių

Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis.
Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos.
LenkijaheroinasNarkotikai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.