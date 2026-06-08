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V. Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III

2026 m. birželio 8 d. 20:36
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės karaliumi Karoliu III. Valstybės vadovas apie susitikimą paskelbė „Telegram“ kanale.
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„Kaip visada, gera audiencija pas Jo Didenybę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės karalių Karolį III“, – parašė V. Zelenskis.
Prezidentas padėkojo Jo Didenybei, Didžiosios Britanijos žmonėms ir visai Jungtinei Karalystei už nepalenkiamą paramą ukrainiečiams.
Per vizitą Londone V. Zelenskis pranešė premjerui Keirui Starmerui apie Ukrainos poreikius stiprinti oro gynybos pajėgumus ir apsaugoti energetikos infrastruktūrą prieš žiemos sezoną.
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