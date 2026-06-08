Vengrijos parlamentarai susimažino savo atlyginimus

Anksčiau kritikai kaltino P. Magyaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus.
P. Magyaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triuškinama persvara laimėjo balandžio 12 d. rinkimus. P. Magyaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką.
Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai iš 199 įstatymų leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos „Tisza“ pateiktą įstatymo projektą.
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Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40 proc. iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau V. Orbano laikais jis buvo maždaug tris kartus didesnis.
Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai.
Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
Pasak P. Magyaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento ketverių metų kadenciją. Taip premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusį dėl daugelį metų trukusios korupcijos.
P. Magyaras siūlė sumažinti ir merų atlyginimus, bet kai kurie vietos lyderiai tam priešinasi.
Konservatorius P. Magyaras, palankus Europai, atėjo į valdžią žadėdamas plataus masto reformas, įskaitant kovą su korupcija.
Sisteminė korupcija per 16 metų trukusį V. Orbano valdymą Vengrijai atsiėjo mažiausiai 186 mlrd. eurų, teigia šalies kovos su korupcija priežiūros institucijos „Integrity Authority“ vadovas Ferencas Biro.
Autonominė viešoji įstaiga buvo įsteigta 2022 m., kai V. Orbano vyriausybė ėmėsi kai kurių reformų, siekdama gauti ES lėšas, sulaikytas dėl susirūpinimo teisine valstybe.
2025 m. sausį tyrėjai surengė reidą į šios tarnybos biurą ir apkaltino F. Biro korupcija. Sekmadienį paskelbtame vaizdo interviu F. Biro teigė, kad buvęs teisingumo ministras liepė jam nevykdyti savo pareigų, o baudžiamoji byla jam buvo iškelta dėl to, kad jis nepakluso.
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