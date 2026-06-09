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Barselonoje popiežius palaimins Šv. Šeimynos bažnyčios bokštą

2026 m. birželio 9 d. 14:51
Antradienį popiežius Leonas atvyko į Barseloną ir aukos mišias Šventosios Šeimynos (Sagrada Familia) bazilikoje bei pašventins naująjį bokštą, dėl kurio bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje.
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Ketvirtąją savo vizito Ispanijoje dieną Leonas XIV išskrido iš Madrido, kur pasakė precedento neturinčią kalbą parlamentui ir surengė mišias po atviru dangumi, jose dalyvavo 1,5 mln. žmonių.
Prieš išvykdamas Leonas padėkojo tūkstančiams savanorių, prisidėjusių prie didžiulių logistinių ir saugumo operacijų per renginius sostinėje, įskaitant surengtąjį pirmadienį Madrido „Real“ stadione „Bernabeu“.
Barselonoje popiežius aplankys miesto gotikinę katedrą ir vėliau antradienį vadovaus vigilijos maldai Olimpiniame stadione.
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Susijaudinę maldininkai rinkosi prie katedros keliomis valandomis anksčiau, esant griežtoms saugumo sąlygoms.
Ispanijoje, tradiciniame katalikybės bastione, religingumas menksta jau dešimtmečius, tačiau Roberto Crespo įsitikinęs, kad popiežius Barselonoje bus sutiktas „labai šiltai“.
„Manau, žmonės parodys, kad tikėjimo ir katalikybės yra daugiau, nei paprastai manoma“, –sakė 44 metų stalius.
Šv. Šeimynos bažnyčios palaiminimas
Trečiadienį Leonas susitiks su kaliniais ir aplankys abatiją ant Montserato kalno, maždaug už 60 kilometrų nuo Barselonos, vėliau aukos mišias garsiojoje Šv. Šeimynos bazilikoje.
Bažnyčia yra vis dar nebaigtas statyti modernizmo šedevras, sukurtas gerbiamo architekto Antoni Gaudi, pernai joje apsilankė beveik penki milijonai žmonių.
Mišios rengiamos lygiai po 100 metų nuo A. Gaudi mirties 1926 m. birželio 10 dieną. Uolų kataliką Barselonoje partrenkė tramvajus, kai jis važiavo melstis į bažnyčią. Vatikane į priekį juda jo paskelbimo šventuoju byla.
Po mišių popiežius palaimins centrinį Jėzaus Kristaus bokštą, baigtą statyti vasarį. Pastačius bokštą, bazilikos aukštis pasiekė 172,5 metro, todėl Šv. Šeimynos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Tikimasi visiškai pabaigti ją statyti maždaug po dešimtmečio.
Ketvirtadienį ir penktadienį popiežius viešės Kanarų salose, ten susitiks su migrantais ir jiems padedančiais savanoriais, pagerbs žuvusiuosius, mėginusius pasiekti salyną Atlanto vandenyne.
BarselonaŠv. Šeimos bažnyčia (Sagrada Familia)Popiežius Leonas XIV
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