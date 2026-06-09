Čilėje rasta per 100 tonų Europai skirtų narkotikų

Šių kvaišalų vertė Europos rinkoje yra daugiau kaip 7 mlrd. eurų. Muitinė kalbėjo apie „istorinį smūgį prieš organizuotą nusikalstamumą mūsų šalyje“.
Anot duomenų, rasti narkotikai daugiausiai yra kokainas ir ketaminas. Institucijos po šešis mėnesius tyrimo nustatė 45 iš Bolivijos atkeliavusius konteinerius, kuriuose buvo narkotikais prisotinta mediena. Jei krovinys būtų pasiekęs paskirties vietas, narkotikai specializuotose laboratorijose būtų buvę išgauti naudojant „pažangius cheminius procesus“, pranešė muitinė.
Tyrėjai dabar ketina patikrinti daugiau įtartinų konteinerių. Todėl rastas narkotikų kiekis dar gali didėti.