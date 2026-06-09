Didžiulis sprogimas Maskvos priemiestyje: automobiliui išlėkus į orą žuvo žmogus

Pareigūnų duomenimis, sprogimas įvyko apie 5.30 val. vietos laiku Balašichos mieste, esančiame į rytus nuo Rusijos sostinės. Tyrimų komitetas nurodė, kad „sprogstamasis įtaisas buvo detonuotas BMW X3 automobiliui važiuojant netoli gyvenamojo daugiabučio“.
„Dėl to automobilio vairuotojas patyrė daugybinius sužalojimus, nuo kurių mirė įvykio vietoje“, – teigiama komiteto pranešime, paskelbtame platformoje „Telegram“.
Institucija pranešė, kad pradėta baudžiamoji byla, tačiau žuvusio vairuotojo tapatybė kol kas nėra nustatyta.
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„Tyrėjai ir teismo ekspertai kartu su operatyvinėmis tarnybomis atlieka įvykio vietos apžiūrą. Artimiausiu metu bus paskirtos būtinos ekspertizės, įskaitant medicininę ir sprogmenų ekspertizes“, – nurodė Tyrimų komitetas.
Komitetas nepateikė jokios informacijos apie galimus sprogdinimo motyvus ir neįvardijo jokių įtariamųjų.
Pastaraisiais metais Maskvoje įvyko keli didelį atgarsį sukėlę sprogdinimai ir kitos atakos, siejamos su tebesitęsiančia Rusijos invazija į Ukrainą, prasidėjusia 2022 metų vasarį.
2025 metų gruodį Rusijos karininkas generolas leitenantas Fanilas Sarvarovas žuvo, kai po automobiliu pietinėje Maskvos dalyje detonavo sprogstamasis įtaisas. Tyrėjai dėl šio nužudymo apkaltino Ukrainos žvalgybos tarnybas.
Dar metais anksčiau generolas leitenantas Igoris Kirillovas ir jo padėjėjas Ilja Polikarpovas žuvo, kai prie elektrinio paspirtuko pritvirtinta bomba sprogo prie daugiabučio pietrytinėje Maskvos dalyje. Vėliau atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė Ukrainos saugumo tarnyba.
Parengta pagal ABC News inf.