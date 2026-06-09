Drono paieška Latvijoje greičiausiai nebus tęsiama

Po drono numušimo iškilo dvi teorijos apie tai, kur jis galėjo būti numuštas. Skraidyklės nuolaužų paieška vyko netoli Rogovkos kaimo, esančio Nautrėnų valsčiuje, nors pats dronas buvo numuštas virš Berzgalės valsčiaus. M. Tūtinas sakė, kad pirmadienį vykdant nuolaužų paiešką nieko nerasta, ir taip pat nurodė, jog LNGP antradienį neplanuoja tęsti paieškos toje vietovėje, nebent bus priimti kiti sprendimai.
„Dronas buvo numuštas gana aukštai ir greičiausiai sudužo į daugybę mažų dalių“, – kalbėjo jis ir kartu pažymėjo, jog tuo grindžiamas sprendimas nebetęsti nuolaužų paieškos.
Latvijos kariuomenė pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai.