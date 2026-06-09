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Drono paieška Latvijoje greičiausiai nebus tęsiama

2026 m. birželio 9 d. 10:18
Latvijos oro erdvėje numušto drono nuolaužos pirmadienį nebuvo rastos, nes bepilotis greičiausiai „sudužo į daugybę mažų dalių“, antradienį Latvijos televizijos laidoje „Ryto panorama“ pareiškė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (LNGP) Jungtinio štabo Informacijos analizės ir valdymo departamento vadovas Maris Tūtinas, praneša portalas lsm.lv.
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Po drono numušimo iškilo dvi teorijos apie tai, kur jis galėjo būti numuštas. Skraidyklės nuolaužų paieška vyko netoli Rogovkos kaimo, esančio Nautrėnų valsčiuje, nors pats dronas buvo numuštas virš Berzgalės valsčiaus. M. Tūtinas sakė, kad pirmadienį vykdant nuolaužų paiešką nieko nerasta, ir taip pat nurodė, jog LNGP antradienį neplanuoja tęsti paieškos toje vietovėje, nebent bus priimti kiti sprendimai.
„Dronas buvo numuštas gana aukštai ir greičiausiai sudužo į daugybę mažų dalių“, – kalbėjo jis ir kartu pažymėjo, jog tuo grindžiamas sprendimas nebetęsti nuolaužų paieškos.
Latvijos kariuomenė pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai.
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