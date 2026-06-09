Netoli Hormūzo nukritus JAV sraigtasparniui – D. Trumpo žinia

Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis „Apache“ buvo numuštas, patyrė mechaninį gedimą ar susidūrė su kokia nors kita problema, pranešė laikraštis „The New York Times“, remdamasis dviem apie incidentą informuotais asmenimis.
„Taip, pilotai sveiki. Niekas nenukentėjo“, – prieš išvykdamas iš Niujorko po NBA finalo rungtynių žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Rytoj paskelbsime ataskaitą“, – pridūrė jis, tačiau nepakomentavo galimos incidento priežasties.
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D. Trumpas antradienį taip pat nurodė, kad derybininkai pasiekė paskutinius derybų dėl taikos susitarimo Artimuosiuose Rytuose etapus, o Iranas ir Izraelis nutraukė naujus susirėmimus, kurie sukėlė grėsmę, jog vėl įsiliepsnos prieš kelis mėnesius prasidėjęs karas.