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Netoli Hormūzo nukritus JAV sraigtasparniui – D. Trumpo žinia

2026 m. birželio 9 d. 09:43
Pasirodžius pranešimams, kad netoli Hormuzo sąsiaurio nukrito JAV karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, jog du pilotai nenukentėjo.
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Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis „Apache“ buvo numuštas, patyrė mechaninį gedimą ar susidūrė su kokia nors kita problema, pranešė laikraštis „The New York Times“, remdamasis dviem apie incidentą informuotais asmenimis.
„Taip, pilotai sveiki. Niekas nenukentėjo“, – prieš išvykdamas iš Niujorko po NBA finalo rungtynių žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Rytoj paskelbsime ataskaitą“, – pridūrė jis, tačiau nepakomentavo galimos incidento priežasties.
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D. Trumpas antradienį taip pat nurodė, kad derybininkai pasiekė paskutinius derybų dėl taikos susitarimo Artimuosiuose Rytuose etapus, o Iranas ir Izraelis nutraukė naujus susirėmimus, kurie sukėlė grėsmę, jog vėl įsiliepsnos prieš kelis mėnesius prasidėjęs karas.
Hormūzo sąsiaurisJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)

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