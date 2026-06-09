PasaulisĮvykiai

Pchenjane viešintis Xi Jinpingas pažadėjo paramą Šiaurės Korėjai

2026 m. birželio 9 d. 09:31
Kinija, pasak šalies lyderio Xi Jinpingo, nepaisant tarptautinės padėties, laikysis savo paramos Šiaurės Korėjai ir jos vadovui Kim Jong Unui. Retame viršūnių susitikime Šiaurės Korėjos sostinėje Pchenjane Xi Jinpingas pirmadienį ragino stiprinti strateginius santykius ir ryžtingai ginti bendrus saugumo ir plėtros interesus. Tai nurodoma oficialioje kinų susitikimo santraukoje, kuria remiasi agentūra „Xinhua“.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai pirmasis Xi Jinpingo vizitas tarptautiniu mastu praktiškai izoliuotoje kaimyninėje šalyje per septynerius metus.
Xi Jinpingas pabrėžė, kad tradicinė abiejų šalių draugystė yra labai vertinga. Parama Kim Jong Uno lyderystei esą nesikeis, kaip ir ryžtas užtikrinti stabilią strateginę aplinką. Be to, Kinijos vadovas paragino kartu stoti prieš hegemoniją, autoritarizmą ir bandymus atgaivinti militarizmą, kurie kelia pavojų regiono saugumui.
Xi Jinpingą lydi aukšto rango delegacija, kuriai, be kitų, priklauso užsienio reikalų ministras Wang Yi ir gynybos ministras Dong Junas.
Susiję straipsniai
D. Tusko raginimas K. Nawrockiui ir V. Zelenskiui pasikalbėti: kol emocijos dar nesunaikino solidarumo

D. Tusko raginimas K. Nawrockiui ir V. Zelenskiui pasikalbėti: kol emocijos dar nesunaikino solidarumo

Popiežius ragina nuodugniai ištirti seksualinio išnaudojimo Katalikų Bažnyčioje atvejus

Popiežius ragina nuodugniai ištirti seksualinio išnaudojimo Katalikų Bažnyčioje atvejus

V. Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III

V. Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III

Anot ekspertų, Pekinas kaimyninę šalį ir toliau laiko svarbia strategine partnere, kad kartu su Rusija ir Iranu apribotų JAV įtaką regione.
KinijaXi JinpingasŠiaurės Korėja

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.