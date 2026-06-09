Pchenjane viešintis Xi Jinpingas pažadėjo paramą Šiaurės Korėjai

Tai pirmasis Xi Jinpingo vizitas tarptautiniu mastu praktiškai izoliuotoje kaimyninėje šalyje per septynerius metus.
Xi Jinpingas pabrėžė, kad tradicinė abiejų šalių draugystė yra labai vertinga. Parama Kim Jong Uno lyderystei esą nesikeis, kaip ir ryžtas užtikrinti stabilią strateginę aplinką. Be to, Kinijos vadovas paragino kartu stoti prieš hegemoniją, autoritarizmą ir bandymus atgaivinti militarizmą, kurie kelia pavojų regiono saugumui.
Xi Jinpingą lydi aukšto rango delegacija, kuriai, be kitų, priklauso užsienio reikalų ministras Wang Yi ir gynybos ministras Dong Junas.
Susiję straipsniai
Anot ekspertų, Pekinas kaimyninę šalį ir toliau laiko svarbia strategine partnere, kad kartu su Rusija ir Iranu apribotų JAV įtaką regione.