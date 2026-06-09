Pirmadienį S. Lavrovas teigė, kad Maskva yra nepatenkinta tuo, jog šis laiškas „pasklido po visą pasaulį“, ir pridūrė, kad „mandagūs žmonės taip nesielgia“.
Rusijos diplomatijos vadovas taip pat pareiškė, kad Kremlius tai vertina kaip įrodymą, jog Ukraina nėra suinteresuota derybomis, nepaisant daugybės Kyjivo pastangų pradėti dialogą su Maskva.
S. Lavrovas pakartojo ankstesnį V. Putino teiginį, kad ne derybos, o veiksmai tų, kurie kovoja fronte, yra lemiamas veiksnys visapusiškos Rusijos invazijos rezultatui.
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Be to, jis pareiškė, kad JAV, „deja“, nerodo jokio susidomėjimo grįžti prie to, ką Maskva vadina „praėjusią vasarą Ankoridže pasiektu susitarimu“.
„Labai tikiuosi, kad ankstesnių nesėkmių patirtis, kai Vakarai atsisakydavo laikytis susitarimų, kuriuos patys palaikė, nepasikartos Aliaskos susitarimo atveju. Tačiau iki šiol, mūsų dideliam apgailestavimui, Amerikos partneriai neparodė jokio susidomėjimo šiuo klausimu“, – sakė S. Lavrovas.
Anksčiau V. Zelenskis teigė, kad V. Putinas įsiklauso į Ukrainos ir jos sąjungininkų žodžius tik tada, kai jam daromas „visapusiškas spaudimas“.
Pasak V. Zelenskio, pastarosios atakos parodė, kad Ukrainos dronai smogs Rusijos miestams ir dideliems gyvenamiesiems centrams, o ne tik atokiems kaimams.
Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad V. Putinas turėtų atsakyti į atvirą laišką, nes tai padidintų galimybes pasiekti susitarimą dėl paliaubų Ukrainoje.
V. Zelenskis pažymėjo, kad šis Rusijos vadovui skirtas laiškas yra vienas iš nedaugelio būdų, kuriuo abi šalys gali užmegzti dialogą.
Atvirame laiške V. Zelenskis pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su V. Putinu, kurio tikslas būtų užbaigti karą.
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasRusija
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