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Pokyčiai netoli V. Putino rezidencijos: įrengė antidroninius tinklus (1)

2026 m. birželio 9 d. 18:23
Lrytas.lt
Rusijos Novgorodo srities Valdajaus rajone, netoli Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidencijos, įrengtos apsauginės konstrukcijos, kurios plačiai naudojamos karo fronte apsisaugoti nuo bepiločių orlaivių.
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Apie tai pranešė leidinys „Meduza“, kuriuo remiasi „RBC-Ukraine“.
Apsauginių konstrukcijų virš sunkvežimių stovėjimo aikštelių nuotraukas savo „Telegram“ kanale paskelbė žurnalistas Olegas Kašinas. Pasak jo, šias nuotraukas jam atsiuntė skaitytojai.
Leidinys „Agentstvo“ išanalizavo nuotraukas ir padarė išvadą, kad jos buvo padarytos greitkelyje Valdajaus rajone, maždaug už 9 kilometrų nuo V. Putino rezidencijos.
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Tokie tinklai fronte plačiai naudojami kaip apsauga nuo nedidelių dronų ir iš jų numetamų sprogmenų.
Tačiau tyrimų projekto „Conflict Intelligence Team“ įkūrėjas Ruslanas Levijevas mano, kad šios konstrukcijos gali būti skirtos ne tiek sunkvežimiams apsaugoti, kiek jų kontrolei užtikrinti.
Pasak R. Levijevo, papildomos saugumo priemonės galėjo atsirasti po Ukrainos operacijos „Voratinklis“, kurios metu dronai buvo paslėpti sunkvežimiuose ir paleidžiami netoli numatytų taikinių.
Pastaruoju metu susirūpinimas dėl V. Putino saugumo Rusijoje tik didėja.
Anksčiau laikraštis „Financial Times“ skelbė, kad po Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei likvidavimo Rusijos specialiosios tarnybos tikrino vaizdo stebėjimo sistemas, naudojamas Rusijos prezidento ir jo artimiausios aplinkos apsaugai.
Leidinio duomenimis, Izraelio žvalgyba operacijos prieš A. Khamenei metu naudojo kelių kamerų įrašus ir pažangias duomenų analizės priemones jo buvimo vietai nustatyti. Po to Kremliuje kilo susirūpinimas, kad panašios technologijos galėtų būti panaudotos ir Rusijos aukštų pareigūnų sekimui.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
RusijaVladimiras Putinasdronai
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