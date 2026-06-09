Vengrijos kovos su kyšininkavimu priežiūros institucijos vadovui pareikšti kaltinimai korupcija

Prokurorai teigia, kad Ferencas Biro Skaidrumo tarnybai – nepriklausomai viešajai įstaigai, įsteigtai 2022 m. įgyvendinant ES nustatytas reformas – padarė 400 tūkst. eurų nuostolių.
Pagal naujas reformas, dėl kurių nuo gegužės mėnesio valdžioje esanti proeuropietiška Peterio Magyaro vyriausybė, siekdama gauti prieigą prie įšaldytų milijardų eurų, susitarė su Briuseliu, numatoma išplėsti šios institucijos teisinius įgaliojimus.
Kaltinimai F. Biro, kuris ilgą laiką skundėsi, kad agentūrai trūksta „tinkamų priemonių ir įgaliojimų“ savo užduotims vykdyti, buvo pareikšti praėjus vos keletui dienų po to, kai jis pareiškė, kad ankstesnė Viktoro Orbano vadovaujama nacionalistinė vyriausybė darė jam spaudimą nesiimti jokių veiksmų.
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Korupcija jis pirmą kartą buvo apkaltintas 2025 m. sausį, kai prokurorai surengė kratą Skaidrumo tarnybos biuruose. F. Biro teigė, kad jam iškelta byla buvo politiškai motyvuota.
Dabar jam buvo pareikšti oficialūs kaltinimai.
„Prokuratūra pareiškė kaltinimus dėl piktnaudžiavimo tarnyba, viešųjų dokumentų klastojimo ir turto grobstymo, dėl kurio patirti ypač dideli finansiniai nuostoliai“, – teigiama prokurorų pranešime.
F. Biro be kita ko kaltinamas savo žmonai per Skaidrumo tarnybą nuomojęs „prabangų visureigį“, neteisėtai ribojęs savo pavaduotojų įgaliojimus ir sudaręs sutartį su Briuselyje įsikūrusia konsultavimo įmone, nors neturėjo tam įgaliojimų.
Išdėstyti kaltinimai yra „faktiškai neteisingi“, sekmadienį paskelbtame vaizdo interviu tyrimo grupei „De Akciokozosseg“ sakė F. Biro.
Jis taip pat teigė, kad 2024 m. kovą vykusio susitikimo metu tuometinis teisingumo ministras liepė jam nevykdyti savo pareigų.
Jo skaičiavimais, per šešiolika V. Orbano valdymo metų sisteminė korupcija Vengrijai kainavo mažiausiai 186 mlrd. eurų.
Pasak jo, 2010 m., kai V. Orbanas grįžo į valdžią, kyšininkavimo apimtys sudarė apie penkis procentus metinio biudžeto, o praėjusiais metais šis rodiklis išaugo iki maždaug 20 procentų.