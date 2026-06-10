Masinės šaudynės Pietų Afrikoje: žuvo 12 žmonių, dar 9 sužeisti

Antradienį apie 23 val. (vietos, trečiadienio vidurnaktį Lietuvos laiku) maždaug 10-ies žmonių, ginkluotų automatais, grupė šturmavo neoficialią gyvenvietę Klivlande netoli ekonominio centro Johanesburgo ir paleido ugnį, teigė policija.
Įtariamieji atvažiavo baltu furgonu ir puolė gyvenvietę iš dviejų pusių, nurodė pareigūnai. Tarp žuvusiųjų yra devyni vyrai ir trys moterys. Apsikeitimas ugnimi truko daugiau nei valandą, transliuotojui „eNCA“ sakė gyventojas.
Išpuolio motyvas kol kas neaiškus. Policija pradėjo didelę užpuolikų paieškos operaciją. Įvykio vietoje buvo paimta daug ginklų, kuriais naudojosi užpuolikai, pažymėjo policija.