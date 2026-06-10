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Po išpuolio peiliu Belfaste eskalavosi ksenofobiški protestai

2026 m. birželio 10 d. 08:05
Po brutalaus išpuolio peiliu Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste paaštrėjo ksenofobiniai protestai. Demonstrantai antradienio vakarą padeginėjo automobilius, taip pat pastatus. Ugniagesiai gelbėjo žmones iš degančių namų. Demonstracijos kilo pasirodžius išpuolio peiliu, dėl kurio kaltinamas vienas Sudano migrantas, vaizdo įrašui.
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Reaguodami į įrašą, įvairiose Belfasto vietose susirinko šimtai žmonių, daugelis jų, pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, buvo kaukėti. Mieste buvo padegtas autobusas ir keli automobiliai. Televizijos parodytuose vaizduose matėsi degantys pastatai.
„19.30 val. jie padegė šiukšlių konteinerius, – pasakojo vieno namo gyventojas, turėdamas omenyje demonstrantus. – Išgirdome policijos automobilius ir sirenas“. Pasak kiek daugiau nei metus Belfaste gyvenančio indų kilmės inžinieriaus Eemrano, rinkosi vis daugiau žmonių ir pradėjo mėtyti padegamuosius užtaisus. Staiga ugnis pradėjo plisti, pastate susidarė dūmai.
Galiausiai atskubėjo ugniagesiai ir visus išvedė į lauką, sakė Eemranas laužyta anglų kalba agentūrai AFP. 36-erių čilietė, kuri į Belfastą atsikraustė tik prieš mėnesį, kalbėjo apie „baimę keliančią“ situaciją.
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Šiaurės Airijos vyriausybės vadovė Michelle O'Neill griežtai pasmerkė protestus ir paragino laikytis ramybės.
„Kaukėtų vyrų grupės, vejančios šeimas iš jų namų, juos padegdami – tai niekas kitas, kaip tik pasibjaurėtinas bailumas“, – rašė ji tinkle „X“.
Prieš protestus socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip užpuolikas peiliu puola ant žemės gulintį kraujais apsipylusį vyrą ir, atrodo, mėgina perrėžti jam gerklę. Policijos duomenimis, užpuolikas yra sudanietis, legaliai gyvenantis Jungtinėse Valstijose. 30-metis buvo suimtas, trečiadienį jis turėt būti atvesdintas pas teisėją.
Šiaurės AirijaBelfastasksenofobija
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