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Po rasistinių riaušių Šiaurės Airijoje – K. Starmerio reakcija

2026 m. birželio 10 d. 13:40
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris griežtai pasmerkė rasistines riaušes Belfaste.
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„Scenos Belfaste praėjusią naktį buvo šokiruojančios ir visiškai nepriimtinos, – rašė jis tinkle „X“. – Akivaizdu, kad praėjusią naktį taikytasi į žmones dėl jų kilmės, ir aš to netoleruosiu. Atsakingi asmenys pajus visą įstatymo griežtumą“.
Po išpuolio peiliu, kuriuo įtariamas migrantas iš Sudano, Šiaurės Airijos sostinę antradienio vakarą supurtė rasistinės riaušės. Riaušininkai, kurių dalis buvo kaukėti, traukė gatvėmis ir padegė kelis automobilius, įskaitant autobusą. Buvo padeginėjami ir gyvenamieji namai, iš jų teko gelbėti gyventojus. Keli šimtai žmonių prieš tai susirinko protestuoti prieš migrantus ir imigraciją.
Riaušes sukėlė paviešintas brutalus vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas išpuolis peiliu prieš vieną vyrą. Šis buvo sunkiai sužeistas. Spėjamas užpuolikas yra 30-metis sudanietis. Jam pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, ginklo laikymo ir grasinimų mirtimi.
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Ramybė ir tvarka dabar turi būti aukščiausias prioritetas, pareiškė K. Starmeris.
„Turime leisti policijai daryti savo darbą“, – pabrėžė jis. Pateisinimo smurtui ir neramumams esą nėra.
Šiaurės AirijaKeiras Starmerisriaušės

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