V. Putinas niekina Europą ir nenori su ja derėtis: D. Kuleba atskleidė priežastį

Pasak D. Kulebos, Europos iniciatyva pakeisti JAV derybų procese neturi tvirto pagrindo.
„Kodėl Europos iniciatyva pakeisti JAV, mano nuomone, neverta nė sudilusio skatiko? Pirmiausia todėl, kad čia kalbame ne apie Europos Sąjungą, o iš esmės apie „Normandijos formatą plius“. Vokietija, Prancūzija, dar prisijungė britai. Tačiau situacija pasikeitė. Ar šios dvi šalys – Vokietija ir Prancūzija – šiandien gali užtikrinti visos Europos sutarimą dėl to, dėl ko teoriškai galėtų susitarti su Rusija? Tuo abejoju, nors ir gerbiu jas“, – sakė D. Kuleba.
Jo teigimu, per Rusijos karą prieš Ukrainą gerokai išaugo Šiaurės Europos šalių ir Lenkijos politinis bei karinis vaidmuo.
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„Todėl V. Putinas pasakys: „Emmanueli, mano brangusis, ir Friedrichai, tu man dabar pažadėjai panaikinti sankcijas. Tačiau tai juk Europos Sąjungos sprendimas. Ar tu susitarsi, kad šie nenuspėjami baltai, lenkai, norvegai ar švedai tam pritartų?“ Tokios garantijos niekas negali suteikti. Todėl mes neturime visos Europos iniciatyvos, o tik tam tikrą „Normandijos formatą plius“.
Kad tai neatrodytų taip diskredituotai kaip anksčiau, buvo pakviesti britai. Viskas aišku – Prancūzija ir Vokietija desperatiškai kovoja dėl dviejų Europos valstybių, sprendžiančių už visą Europą, statuso išsaugojimo. Tačiau V. Putinui tai nesuteikia jokių garantijų“, – teigė D. Kuleba.
Buvęs ministras mano, kad V. Putinas Europą laiko ne tarptautinės politikos subjektu, o objektu.
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Pasak D. Kulebos, Rusijos vadovas europiečius niekina tik šiek tiek mažiau nei ukrainiečius.
„Nesideri su tais, kurių nelaikai svarbiais. Juk 20 metų pasakojai, kad jie yra niekas, o dabar sėdi su jais prie derybų stalo? Visa Rusijos politika paremta dviejų supervalstybių – JAV ir Rusijos – įvaizdžiu, kurios priima sprendimus. Tai jų nepilnavertiškumo kompleksas, kuris juos skatina veikti. Jiems Europa nėra savarankiška derybų šalis“, – aiškino D. Kuleba.
Vėliau D. Kuleba pabrėžė, kad būtent toks požiūris, jo vertinimu, lemia V. Putino nenorą svarstyti Europos kaip lygiavertės partnerės galimose derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos.
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