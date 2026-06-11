PasaulisĮvykiai

Karo realybė pakeitė V. Putino planus: atšaukė koncertą Raudonojoje aikštėje

2026 m. birželio 11 d. 15:41
Maskvoje atšauktas birželio 12 dieną Raudonojoje aikštėje turėjęs vykti Rusijos dienai skirtas koncertas. Vietos žiniasklaidos duomenimis, sprendimas priimtas suintensyvėjus Ukrainos ilgojo nuotolio dronų smūgiams.
Daugiau nuotraukų (1)
Renginys buvo perkeltas iš Raudonosios aikštės į „Mossove“ kultūros centrą Preobraženskajos aikštėje. Koncerto programa buvo gerokai sutrumpinta, o žinomų Rusijos žvaigždžių dalyvavimas atšauktas.
Pakeitimų priežastis oficialiai nenurodoma.
Didelio masto Rusijos dienos koncertas Raudonojoje aikštėje rengiamas kasmet. 2025 metais jame pasirodė SHAMAN, Nikolai Baskovas, Tatyana Kurtukova, Alexanderis Rosenbaumas, Valeriya ir kiti agresorės šalies atlikėjai.

Įspėjo dėl padidėjusios Rusijos provokacijų grėsmės: iš kariuomenės – pranešimas gyventojams

Tąkart koncerte dalyvavo tūkstančiai rusų. Šiemet, MSK1 duomenimis, buvo planuojami ir Nadezhdos Babkinos, Larisos Dolinos, Alexanderio Buinovo, grupės „Ay Yola“ bei kitų atlikėjų pasirodymai.
Gegužės 9 dieną Maskvoje surengtas rekordiškai mažas Pergalės dienos paradas. Pirmą kartą renginys vyko be karinės technikos ir su ribotu užsienio svečių skaičiumi.
Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino dronų smūgius prieš Maskvą ir Sankt Peterburgą.
Susiję straipsniai
L. Linkevičius apie V. Putino pralaimėjimus: „Maskvai iš rankų slysta ištisi regionai“

L. Linkevičius apie V. Putino pralaimėjimus: „Maskvai iš rankų slysta ištisi regionai“ (1)

D. Tuskas ramina emocijas, bet konfliktas gilėja: kas vyksta tarp Varšuvos ir Kyjivo?

D. Tuskas ramina emocijas, bet konfliktas gilėja: kas vyksta tarp Varšuvos ir Kyjivo? (1)

Išskyrė svarbų lūžį Ukrainos fronte: tai pirmoji tokia kregždė

Išskyrė svarbų lūžį Ukrainos fronte: tai pirmoji tokia kregždė (2)

Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskyy, tikslas yra suteikti rusams karo „pojūtį“.
RusijaMaskvaKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.