Renginys buvo perkeltas iš Raudonosios aikštės į „Mossove“ kultūros centrą Preobraženskajos aikštėje. Koncerto programa buvo gerokai sutrumpinta, o žinomų Rusijos žvaigždžių dalyvavimas atšauktas.
Pakeitimų priežastis oficialiai nenurodoma.
Didelio masto Rusijos dienos koncertas Raudonojoje aikštėje rengiamas kasmet. 2025 metais jame pasirodė SHAMAN, Nikolai Baskovas, Tatyana Kurtukova, Alexanderis Rosenbaumas, Valeriya ir kiti agresorės šalies atlikėjai.
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Tąkart koncerte dalyvavo tūkstančiai rusų. Šiemet, MSK1 duomenimis, buvo planuojami ir Nadezhdos Babkinos, Larisos Dolinos, Alexanderio Buinovo, grupės „Ay Yola“ bei kitų atlikėjų pasirodymai.
Gegužės 9 dieną Maskvoje surengtas rekordiškai mažas Pergalės dienos paradas. Pirmą kartą renginys vyko be karinės technikos ir su ribotu užsienio svečių skaičiumi.
Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino dronų smūgius prieš Maskvą ir Sankt Peterburgą.
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Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskyy, tikslas yra suteikti rusams karo „pojūtį“.