P. Hegsethas: Gvantanamo kaliniams seniai turėjo būti įvykdyta egzekucija

„Mano asmenine nuomone, Gvantanamo kaliniams dėl nusikaltimų prieš amerikiečius seniai turėjo būti įvykdyta mirties bausmė“, – sakė jis žurnalistams Tampoje Floridos valstijoje.
Taip P. Hegsethas reagavo į klausimą, kodėl Gvantanamo kalėjime vis dar esantiems 15 kalinių nebuvo įvykdyta egzekucija, kad būtų įvykdytas teisingumas 2001 m. rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių aukų atžvilgiu.
Pentagono 2025 m. pradžios duomenimis, iš 15 minėtų kalinių tik du yra nuteisti, prieš septynis vis dar vyksta procesai.
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Gvantanamo įlankos karinė bazė įsikūrusi pietrytinėje Kubos pakrantėje. Ši teritorija pagal ginčytiną nuomos sutartį nuo 1903 m. yra kontroliuojama JAV.
Nuo Fidelio Castro vadovaujamos Kubos revoliucijos pergalės 1959 m. Kuba šią neterminuotą sutartį laiko negaliojančia.
Po 2001 m. rugsėjo 11-osios išpuolių JAV Gvantaname įsteigė ginčytiną kalėjimą. Vienu metu čia buvo laikoma beveik 800 žmonių. Spėjami islamistai teroristai čia ilgai buvo laikomi be proceso, kai kurie jų buvo kankinami.
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Kelių JAV vyriausybių pastangos visiškai uždaryti kalėjimą ilgą laiką žlugdavo dėl to, kad trūko šalių, pasirengusių priimti likusius kalinius. Žmogaus teisių organizacijos kritikuoja tolesnį likusių kalinių kalinimą bei tai, kad jie teisiami kariniuose teismuose.
Pete’as HegsethasIranasJAV
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