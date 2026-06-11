Popiežius atvyko į Ispanijos Kanarų salas susitikti su migrantais

Šis vizitas išpildo seną jo pirmtako Pranciškaus norą, bet jis mirė prieš metus taip ir neįgyvendinęs suplanuotos kelionės į salas, kurios yra viena iš pagrindinių patekimo į Europą vietų nuo konfliktų ir skurdo bėgantiems žmonėms.
2024 m. salyną prie šiaurės vakarų Afrikos pasiekė rekordinis skaičius – daugiau nei 46 tūkst. – migrantų. Daugelis jų atvyko perpildytais, plaukioti netinkamais laivais.
Leonas planuoja apsilankyti Arguineguino uoste Gran Kanarijos saloje, ten susitiks su migrantais ir padės gėlių pagerbdamas tuos, kurie žuvo bandydami jūra pasiekti salas.
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„Mes tikrai vertiname šį vizitą. Jis mums labai svarbus šiuo kritiniu metu“, – Arguineguine sakė Mohamedas Amjahdi, į salas atvykęs iš Maroko, kai jam buvo 17 metų.
„Mes taip pat dėkingi Katalikų bažnyčiai už jos gyvybiškai svarbų darbą migrantų labui. Kalbant apie pagalbą migrantams, nėra jokio skirtumo“, – pridūrė 37 metų M. Amjahdi, Ispanijos islamo komisijos deleguotas asmuo.
„Nesvarbu, krikščionis ar ne, baltaodis ar juodaodis – visi gauna tą pačią paramą“, – pabrėžė jis.
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Pasak regiono Raudonojo Kryžiaus pareigūno Jose Antonio Rodriguezo Veronos, atsakingo už pirmąją pagalbą į salas atvykstantiems migrantams, čia visi patiria daug emocijų: džiaugsmą, kai viskas baigiasi gerai, ir bejėgiškumą, kai žmonės miršta arba atvyko jau mirę.
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, praėjusiais metais pakeliui į Kanarų salas žuvo arba dingo beveik 1200 migrantų.
Gėdos dokas
„Popiežius Pranciškus parašė mums laišką, kuriame pasakė du dalykus“, –sakė Kanarų salų vyskupas Jose Mazuelosas.
„Vienas iš jų buvo jo noras atvykti ir padrąsinti bei palydėti Kanarų salų žmones ir Bažnyčią jiems reaguojant į migraciją“, – sakė jis. Kitas tikslas – nušviesti migracijos problemą ir realybę, pridūrė jis.
Arguineguino uostas tapo žinomas kaip „gėdos dokas“, kai 2020 m. padaugėjus atvykstančiųjų daugiau nei 3000 migrantų ten miegojo po atviru dangumi arba laikinose pastogėse.
Popiežiaus siekia „pakeisti tą gėdos doko įvaizdį, atsiradusį dėl prasto humanitarinės priėmimo sistemos valdymo, ir paversti jį integracijos doku“, sakė katalikų labdaros organizacijos „Caritas“ Kanarų salose generalinė sekretorė Caya Suarez.
Pirmadienį kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, Leonas paragino sukurti „saugius ir teisėtus imigracijos kelius“ ir suteikti migrantams „pagarbų priėmimą bei realias integracijos galimybes“.
Popiežiaus vizitas Ispanijoje surengtas tuo metu, kai socialisto ministro pirmininko Pedro Sanchezo vyriausybė ėmėsi veiksmų legalizuoti apie pusę milijono neteisėtų migrantų. Tai labai skiriasi nuo Europoje vyraujančios tendencijos griežtinti neteisėtos imigracijos apribojimus.
Ketvirtadienis yra priešpaskutinė popiežiaus savaitės trukmės kelionės į Ispaniją diena. Per šią kelionę popiežius lankėsi Madride ir Barselonoje. Jis baigs vizitą penktadienį Tenerifės saloje, ten irgi apsilankys migrantų centre.
VatikanasPopiežius Leonidas XIVKanarų salos
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