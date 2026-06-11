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Popiežius: krikščionys negali pritarti karui

2026 m. birželio 11 d. 11:02
Popiežius Leonas XIV per savo pamokslą Barselonos Šv. Šeimynos bažnyčioje pabrėžė, kad karas ir krikščionių tikėjimas yra nesuderinami.
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„Negalime tikėti Jėzumi ir kartu skatinti karą“, – sakė jis trečiadienį, akivaizdžiai omenyje turėdamas JAV prezidento Donaldo Trumpo administraciją.
„Negalime tikėti Jėzumi ir žudyti nekaltų žmonių“, – pabrėžė pontifikas. Per mišias jis taip pat užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionys negali „palikti likimo valioje tų, kurie bėga nuo skurdo“.
Iš JAV kilęs popiežius praeityje ne kartą kritikavo JAV ir Izraelio karą prieš Iraną ir pasisakė už pagarbų elgesį su migrantais. D. Trumpas pastaruoju metu su nepasitenkinimu reagavo į Katalikų bažnyčios vadovo raginimus siekti taikos ir, turėdamas omenyje Iraną, kaltino jį einant išvien su šalimi, „kuri nori branduolinio ginklo“.
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Leonas XIV nuo šeštadienio su savaitės trukmės vizitu lankosi Ispanijoje. Sekmadienį jis sostinėje Madride aukojo Mišias po atviru dangumi, kuriose dalyvavo 1,5 mln. žmonių. Pirmadienį pontifikas sakė kalbą Ispanijos parlamente. Po apsilankymo Barselonoje jis ketvirtadienį vyks į Kanarų salas, kur, be kita ko, susitiks su pabėgėliais.
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