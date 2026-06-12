Airijoje išteisintas lietuvis apsikabino su žuvusiosios artimaisiais: „Verkėme visi“

Dublino apygardos baudžiamajame teisme nagrinėtos bylos duomenimis, nelaimė įvyko 2022 metų vasario 18 dieną Dan Lirio mieste. Lietuvio, vairavęs maisto produktų pristatymo sunkvežimį, partrenkė į darbą pėsčiomis ėjusią Eileen Dalton.
Prokuratūra tvirtino, kad J. Marinskas, sukdamas į kairę, „manevrą atliko neatsargiai“. Vis dėlto po ilgai trukusio bylos nagrinėjimo šešių vyrų ir šešių moterų prisiekusiųjų kolegija vienbalsiai pripažino lietuvį emigrantą nekaltu.
Po išteisinimo J. Marinskas jautriai prabilo socialiniame tinkle „Facebook“.
Sukūrė programėlę, kuri padės nukentėjusioms nuo smurto: tyrimai rodo liūdną statistiką
„Ačiū visiems, kurie mane palaikė. Buvo labai sunku. Apie teismo eigą: mes siūlėme, kad iš dalies pripažinčiau kaltę dėl neatsargaus vairavimo, nesukėlusio mirties, tačiau kita pusė su tuo nesutiko. Jie labai siekė, kad būčiau pripažintas kaltu dėl pateikto kaltinimo, todėl situacija buvo labai neaiški – galima sakyti, 50 prieš 50.
Laimei, prisiekusieji priėmė man palankų sprendimą. Ačiū Dievui. Po sprendimo paskelbimo visi apsiverkėme – tiek mano šeima, tiek žuvusiosios artimieji. Pareiškėme vieni kitiems užuojautą, apsikabinome, verkėme visi. Po šio tragiško įvykio man teks gyventi su akmeniu ant širdies visą likusį gyvenimą“, – rašė J. Marinskas.
Bylos nagrinėjimo metu liudininkai pateikė skirtingas nelaimės versijas. Dalis jų teigė, kad E. Dalton galėjo suklupti, pargriūti arba net būti parblokšta stipraus vėjo.
Susiję straipsniai
Teisme taip pat buvo priminta, kad tą dieną buvo paskelbtas perspėjimas dėl ekstremalių oro sąlygų. Nelaimės metu netoliese esančiame prekybos centre vyko priešgaisrinės pratybos, todėl lauke buvo susirinkęs gausus žmonių būrys.
Anksčiau teisme liudininkai pasakojo, kad E. Dalton prieš susidūrimą žvalgėsi į susirinkusią minią. Po įvykio J. Marinskas buvo akivaizdžiai sukrėstas.
J. Marinskas nuo pat pradžių kaltę neigė. Tyrimo metu nustatyta, kad jis nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, nesinaudojo mobiliuoju telefonu, o jo vairuotas sunkvežimis buvo techniškai tvarkingas.