Armėnijos opozicija reikalauja perskaičiuoti balsus

Partija „Stipri Armėnija“, pasisakanti už glaudesnius ryšius su Rusija ir per rinkimus buvusi antra, pareiškė, kad rinkimus temdė pažeidimai.
„Centrinė rinkimų komisija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir galimų pažeidimų mastą, privalo įsakyti perskaičiuoti balsus“, – žurnalistams sakė apeliaciją komisijai pateikęs partijos atstovas Aramas Vardevanianas.
Kitos dvi opozicinės partijos – „Klestinti Armėnija“ ir „Armėnijos aljansas“ – taip pat pareiškė apskųsiančios rezultatus.
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„Stipriai Armėnijai“ vadovauja Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelas Karapetianas, prieš metus buvęs uždarytas namų arešte dėl kaltinimų, kuriuos vadina politiškai motyvuotais.
Praėjusį sekmadienį N. Pašiniano valdančioji partija „Piliečių sutartis“ gavo 49,8 proc. balsų ir gerokai aplenkė „Stiprią Armėniją“, gavusią 23,3 proc. balsų.
N. Pašinianas, atėjęs į valdžią per 2018 m. gatvių revoliuciją, stengiasi atitolinti savo šalį nuo buvusios imperinės valdovės Rusijos. Jo pergalė sulaukė nepalankaus vertinimo Maskvoje. Kremlius pareiškė, kad balsavimą temdė Vakarų kišimasis ir spaudimas opozicijai.
Analitikai kaltina Rusiją dezinformacija internete, įsilaužimu ir Kremliui palankių naratyvų, kai bendradarbiavimas su Vakarais pateikiamas kaip pavojingas, skleidimu.
Rusija turi karinę bazę kalnuotoje Kaukazo šalyje ir yra viena iš pagrindinių Jerevano prekybos partnerių.
2024 m. Armėnija įšaldė savo dalyvavimą Rusijos vadovaujamame saugumo aljanse, tačiau liko Maskvos ekonominiame bloke, nes N. Pašinianas siekia palaikyti pragmatiškus santykius su didesne Armėnijos kaimyne. Kremlius perspėja, kad narystė ir Vakarų, ir Rusijos blokuose nesuderinama.
Likus kelioms savaitėms iki balsavimo, Rusija uždraudė kelių Armėnijos produktų importą.