E. Macronas ir G. Meloni surengs pirmąjį dvišalį susitikimą aukščiausiuoju lygiu

Tai taip pat bus pirmasis Prancūzijos ir Italijos aukščiausiojo lygio susitikimas nuo 2021 m., kai buvo pasirašyta Kvirinalio sutartis dėl strateginės Paryžiaus ir Romos sąjungos, panaši į tas, kurias Prancūzija pasirašė su Vokietija 1963 m. ir Ispanija 2023-aisiais.
„Šis aukščiausiojo lygio susitikimas suteiks galimybę pagilinti Prancūzijos ir Italijos bendradarbiavimą keliuose strateginiuose sektoriuose, ypač gynybos, kosmoso, energetikos ir infrastruktūros“, – teigė Prancūzijos prezidentūra.
Susitikime dalyvaus po devynis kiekvienos šalies ministrus, taip pat vyks verslo forumas netoliese esančiame Le Kanete, ministrai lankysis Prancūzijos ir Italijos bendrovės „Thales Alenia Space“ būstinėje Kanuose, pranešė Eliziejaus rūmai.
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„Abu lyderiai taip pat pasikeis nuomonėmis svarbiais Europos ir tarptautiniais klausimais ir aptars būdus, kaip sustiprinti Prancūzijos ir Italijos piliečių visuomenės ryšius, ypač jaunimo ir kultūros srityse“, – pridūrė Prancūzijos prezidento kanceliarija.
Europai palankaus E. Macrono ir nacionalistės G. Meloni, vadovaujančios dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų partijų koalicijai, santykiai ne visada buvo sklandūs.
Nepaisant to, abu lyderiai per ilgą susitikimą akis į akį Romoje 2025 m. birželį siekė sumažinti įtampą, paskelbė „bendrą įsipareigojimą kurti suverenesnę Europą“ ir „tvirtą sutarimą dėl Europos konkurencingumo darbotvarkės“.
Emmanuelis MacronasPrancūzijaGiorgia Meloni
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