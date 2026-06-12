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Lenkija teigia, kad ES taisyklės dėl pabėgėlių perskirstymo jai negalioja

2026 m. birželio 12 d. 15:33
Lenkija nepriims jokių papildomų prieglobsčio prašytojų ir tik iš dalies įgyvendins ES migracijos ir prieglobsčio sutartį, penktadienį, įsigaliojus naujoms ES taisyklėms, pranešė Varšuvos Vidaus reikalų ministerija.
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Remiantis ministerijos pranešimu, reikalavimas perskirstyti pabėgėlius Europos Sąjungoje ir padengti su tuo susijusias išlaidas Lenkijai negalioja.
Pasak ministerijos, per dvejus derybų su Briuseliu metus šaliai pavyko pasiekti, kad migracijos paktas būtų pakoreguotas pagal „Lenkijos sąlygas“.
„Lenkija taikys tik tas nuostatas, kuriomis stiprinama sienų apsauga, sugriežtinama migracijos politika ir gerinama prieiga prie duomenų, padedančių kovoti su neteisėta migracija“, – teigiama pranešime.
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Varšuva tvirtina, kad Lenkijai suteiktos nuolaidos yra pateisinamos tuo, kad šalis prisiima naštą prie ES ir NATO gynybos aljanso rytinės sienos.
Sieną su artima Rusijos sąjungininke Baltarusija šiuo metu būtina saugoti vos ne karinėmis priemonėmis. Lenkija ir ES kaltina Baltarusijos lyderį Aleksandrą Lukašenką tuo, kad jis sistemingai veža migrantus iš krizės apimtų regionų prie ES išorės sienos, siekdamas daryti spaudimą Vakarams. Tiesa, pastaruoju metu nelegalių atvykėlių skaičius sumažėjo.
Be to, Lenkija priėmė daugiau ukrainiečių pabėgėlių nei bet kuri kita šalis.
Donaldas TuskasLenkijapabėgėliai
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