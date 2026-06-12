Nyderlanduose – skaudi nelaimė: automobiliui įsirėžus į dviratininkų grupę žuvo keturi žmonės

Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos.
„Keleivinis automobilis susidūrė su 14-os dviračiais važiavusių vaikų ir dviejų prižiūrėtojų grupe mokyklos stovyklos metu“, – pranešime sakė valdžios institucijos.
„Trys žmonės žuvo vietoje“, – pranešime teigė Nyderlandų pietinės Zelandijos provincijos policija ir kartu pridūrė, kad trečias vaikas mirė po to, kai buvo išgabentas į ligoninę.
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Policija pažymėjo, kad kiti grupės nariai buvo nuvežti į ligoninę, tačiau aukų amžiaus nenurodė. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas pareiškė paramą aukų artimiesiems ir socialiniuose tinkluose parašė, kad tai, kas turėjo būti dienos išvyka, „tapo košmaru“.