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Popiežius prekeiviams žmonėmis: liaukitės ir atgailaukite

2026 m. birželio 12 d. 17:05
Popiežius Leonas XIV penktadienį, lankydamasis Ispanijos Kanarų salose, karštai ragino atgailauti kontrabandininkus ir kitus asmenis, kurie naudojasi migrantais ir žmonių kančiomis.
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Per susitikimą su migrantais ir integracijos darbuotojais Tenerifės Kristaus aikštėje (Plaza del Cristo de La Laguna), 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas kreipėsi į tuos, kurie pelnosi iš migrantų sunkumų ir nevilties.
„Liaukitės. Atgailaukite“, – ragino Leonas.
„Pinigai, išplėšti pasinaudojant vargšų pažeidžiamumu, neatneš nei ramybės, nei garbės, nei ateities“, – sakė jis.
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Popiežius sakė norįs pasiųsti aiškią žinią tiems, kurie „išnaudoja kitų neviltį; tiems, kurie organizuoja mirties maršrutus, užsiima prekyba žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbuotojus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas ir paverčia kitų kančias verslu“.
Anksčiau migrantai pasidalijo su juo savo patirtimi.
Integracija – tai abipusė kelionė
Daugelį metų Kanarų salos buvo migracijos srauto iš Afrikos per Atlantą į Europą traukos centras. Šis antplūdis ypač paveikė salas 2020–2024 metais.
Pernai valtimis atplaukiančių migrantų skaičius smarkiai sumažėjo, palyginti su krizės įkarščiu 2024 m., kai per vienerius metus į Kanarų salas neteisėtai atvyko beveik 50 tūkst. žmonių.
Per susitikimą Leonas pasisakė už tai, kad integracija būtų suprantama kaip „abipusė kelionė“.
Atvykę migrantai neturėtų būti verčiami visiškai atsisakyti savo paveldo ir prisiminimų, taip pat neturėtų atsirasti lygiagrečių visuomenių, sakė jis.
Tie, kurie atvyksta į naują šalį, išmoksta įsikurti ir integruotis, sakė popiežius. Savo ruožtu priimančioji visuomenė išmoksta „išplėsti savo namus“, neprarasdama savo tapatybės, tęsė Leonas.
Popiežius Leonas XIVVatikanas

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