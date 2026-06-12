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R. Kadyrovo sūnui antrą kartą suteiktas „Čečėnijos didvyrio“ vardas

2026 m. birželio 12 d. 18:08
Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo aštuoniolikmečiui sūnui Adamui Kadyrovui suteiktas Čečėnijos Respublikos didvyrio vardas, o medalį jam įteikė pats tėvas, praneša naujienų portalas „Meduza“.
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Čečėnijos vyriausybės vadovas Magomedas Daudovas paskelbė, kad A. Kadyrovui šis titulas suteiktas „už išskirtinius nuopelnus valstybei, nesavanaudišką atsidavimą tautai, aktyvų ir vaisingą darbą, skirtą visapusiškai remti specialiąją karinę operaciją, bei Rusijos dienos proga“.
Tai jau antras kartas, kai A. Kadyrovas tapo „Čečėnijos didvyriu“. Pirmą kartą šis apdovanojimas jam suteiktas 2023 m. spalį – netrukus po to, kai Čečėnijos lyderio sūnus areštinėje sumušė Nikitą Žuravlį, kuris buvo kaltinamas sudeginęs Koraną. Anuomet apie R. Kadyrovo atžalai, kuriam tada buvo 15 metų, skirtą apdovanojimą paskelbė Valstybės Dūmos deputatas Adamas Delimchanovas.
Taisyklėse, reglamentuojančiose „Čečėnijos Respublikos didvyrio“ vardo suteikimą, nėra nurodyta, kiek kartų šis vardas gali būti suteiktas tam pačiam asmeniui. R. Kadyrovas šį vardą taip pat yra gavęs du kartus.
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2026 m. rudenį turėtų įvykti Čečėnijos Respublikos vadovo rinkimai. R. Kadyrovas pareiškė į šį postą kandidatuosiąs, jei gaus Rusijos prezidento Vladimiro Putino paramą. Birželio 12 d. jis dar nėra paskelbęs, ar dalyvaus rinkimuose.
A. Kadyrovas buvo laikomas galimu R. Kadyrovo įpėdiniu Čečėnijos vadovo poste. Kovo mėnesį leidinys „Novaja Gazeta Europe“ pranešė, kad jis nebelaikomas kandidatu į šias pareigas, nes po eismo įvykio, į kurį jis pateko, požiūris į jį pasikeitė.
Ramzanas KadyrovasČečėnijasūnus
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