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Rusijos centrinio banko vadovė paslaptingai dingo iš viešumos (2)

2026 m. birželio 12 d. 11:55
Lrytas.lt
Rusijos centrinio banko vadovė Elvyra Nabiullina daugiau nei savaitę nebuvo matoma viešuose renginiuose, o tai sukėlė gandų bangą dėl galimo atsistatydinimo ir jos politinės ateities. Ji praleido Sankt Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą (SPIEF) birželio 4 d., Nacionalinės vertybinių popierių rinkos dalyvių asociacijos (NAUFOR) konferenciją birželio 9 d. bei birželio 10 d. susitikimą su Vladimiru Putinu, kuriame buvo aptariama infliacija ir bazinė palūkanų norma.
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Centrinis bankas ir Kremliaus atstovai teigia, kad E. Nabiullina serga. Centrinio banko spaudos tarnyba nurodė, kad ji praleido SPIEF ir NAUFOR renginį dėl nedarbingumo, o Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pabrėžė, jog „žmonės kartais suserga – tai nieko neįprasta. Tai neturėtų būti pagrindas sąmokslo teorijoms“.
Po susitikimo su Vladimiru Putinu D. Peskovas taip pat signalizavo, kad E. Nabiullina vis dar negaluoja, tačiau daugiau detalių apie jos sveikatą nepateikta. Jos kitas viešas pasirodymas numatytas tik liepos pradžioje, o Centrinis bankas į Meduza užklausą iki publikavimo momento neatsakė.
E. Nabiullinos nebuvimas sulaukė didelio žiniasklaidos ir ekspertų dėmesio, o jos pavardės dingimas iš SPIEF pranešėjų sąrašo sukėlė spėliones, kad ji galėjo vengti diskusijų apie pinigų politiką arba rinktis dalyvavimą savo patarėjo Aleksejaus Mozhino laidotuvėse, kuris mirė birželio 3 d. Tačiau ji ir pačiose atsisveikinimo ceremonijose taip pat nedalyvavo.
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Nepriklausomas Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidinys „Agentstvo“ taip pat atkreipė dėmesį į E. Nabiullinos ir jos pavaduotojų dingimą iš viešumos po susitikimo su V. Putinu. Tuo metu jos nebuvimas siejamas ir su spėlionėmis dėl galimo pasitraukimo iš posto.
E. Nabiullina eina trečiąją Centrinio banko vadovės kadenciją, o Rusijos įstatymai neleidžia eiti ketvirtos kadencijos. Jos mandatas baigiasi 2027 m. birželį, tačiau „The Bell“ praneša, kad svarstomi trys galimi įpėdiniai: Prezidentūros administracijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas, „Promsvjazbank“ vadovas Piotras Fradkovas ir VTB vadovas Andrejus Kostinas.
Vis dėlto neatmetama ir galimybė keisti įstatymą, kad E. Nabiullina galėtų likti ketvirtai kadencijai. Vadovybės kaita Centriniame banke laikoma itin reikšmingu įvykiu, nes ši institucija Rusijoje vienu metu nustato pinigų politiką, reguliuoja finansų įstaigas ir kontroliuoja finansinę sistemą.
„The Bell“ šią struktūrą lygina su viena agentūra, kuri nustato eismo taisykles, skiria baudas, išduoda vairuotojo pažymėjimus ir reguliuoja degalų kainas. Daugelyje išsivysčiusių šalių, įskaitant JAV, Jungtinę Karalystę ir euro zoną, šios funkcijos yra padalytos tarp skirtingų institucijų, tačiau Rusijoje jos sutelktos vienoje.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, E. Nabiullinos įtaka pirmiausia grindžiama visišku V. Putino pasitikėjimu, kuris jai leido išlaikyti realią Centrinio banko autonomiją. Tačiau nuo karo pradžios ji sulaukia vis daugiau kritikos iš vadinamojo realiojo ekonomikos sektoriaus atstovų, kurie kaltina ją per aukštomis palūkanų normomis ir ekonomikos augimo stabdymu.
„The Bell“ teigimu, jos galimas pasitraukimas sukeltų rimtų pasekmių: jei būtų tęsiama griežta pinigų politika, naujasis vadovas susidurtų su ta pačia kritika be V. Putino užnugario, o jei būtų nusileista „realiojo sektoriaus“ reikalavimams, gali būti pažeistas makroekonominis stabilumas.
Parengta pagal „Meduza“ inf.
RusijaRusijos centrinis bankasElvyra Nabiulina
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