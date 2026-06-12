Turkija prie sienos su Graikija sulaikė daugiau nei toną narkotikų

Pasak turkų Prekybos ministerijos, siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 mln. eurų (64 mln. JAV dolerių), tarp jų – metamfetamino, heroino ir opiumo.
Nors Turkijos muitinė į naujienų agentūros AFP klausimus apie narkotikų kilmę neatsakė, naujienų agentūros DHA ir IHA pranešė, kad sunkvežimis atvyko iš Irano.
Turkijos valdžios institucijos teigia, kad 2025 m. iš viso konfiskavo 33,6 tonos narkotikų, kurių rinkos vertė siekia beveik 840 mln. eurų.
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Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kuriuo heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą.