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Turkija prie sienos su Graikija sulaikė daugiau nei toną narkotikų

2026 m. birželio 12 d. 14:05
Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimyje paslėptų narkotikų, penktadienį pranešė valdžios institucijos.
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Pasak turkų Prekybos ministerijos, siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 mln. eurų (64 mln. JAV dolerių), tarp jų – metamfetamino, heroino ir opiumo.
Nors Turkijos muitinė į naujienų agentūros AFP klausimus apie narkotikų kilmę neatsakė, naujienų agentūros DHA ir IHA pranešė, kad sunkvežimis atvyko iš Irano.
Turkijos valdžios institucijos teigia, kad 2025 m. iš viso konfiskavo 33,6 tonos narkotikų, kurių rinkos vertė siekia beveik 840 mln. eurų.
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