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ES susitarė pradėti stojimo derybas su Ukraina ir Moldova

2026 m. birželio 13 d. 10:25
Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pradės stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu Bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad, Vengrijai atsisakius blokados, šalys narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus.
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ES stojimo derybos su Ukraina ir Moldova iš tikrųjų turėjo oficialiai prasidėti 2024 m. birželį. Tačiau pirmojo derybų etapo Su Ukraina pradžią vetavo Vengrija. Tik kai balandį rinkimuose ilgametis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas patyrė pralaimėjimą, procesas vėl pajudėjo.
Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras praėjusią savaitę paskelbė apie susitarimą su Ukraina dėl etninių vengrų mažumų teisių stiprinimo šalyje. P. Magyaras tokį susitarimą buvo iškėlęs kaip sąlygą, kad Vengrija pritartų Ukrainos stojimo į ES deryboms.
Pirmajame derybų etape, kuris oficialiai vadinamas pirmuoju klasteriu, šalys, be kita ko, turi parodyti, kad jų teismų sistema ir viešasis administravimas atitinka ES standartus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į šešias grupes, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar yra du skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų.
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Derybos paprastai užsitęsia ne vienerius metus. Be to, nėra garantijų, kad jos bus sėkmingai baigtos. Pavyzdžiui, ES stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos dar 2005 metais – tačiau šiandien jos visiškai įšaldytos dėl besitęsiančio šalies regreso demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityse.
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