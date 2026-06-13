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Nelaimė Indijoje: sudužo kariuomenės transportinis lėktuvas

2026 m. birželio 13 d. 12:13
Leisdamasis karinių oro pajėgų bazėje šalies šiaurės rytuose, sudužo Indijos kariuomenės transportinis lėktuvas. „Antonov An-32“ katastrofą patyrė šeštadienį tūpdamas Džorhate, pranešė kariuomenė, tačiau duomenų apie aukas nepateikė. Kol kas nėra aišku, kiek žmonių buvo orlaivyje. Pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti.
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Žinių stotis NDTV rodė vaizdus iš katastrofos vietos, kuriuose buvo matyti tiršti juodų dūmų debesys. Lėktuvas, atrodo, skilo į kelias dalis.
Rusų gamybos dvimotoris „An-32“ lėktuvas sukurtas specialiai skrydžiams dideliame aukštyje ir ekstremaliomis orų sąlygomis. Indijos karinės oro pajėgos turi apie šimtą šių orlaivių, kad nuošaliausiose šalies teritorijose galėtų aprūpinti kariuomenę ir padėti civiliams.
Pastarąjį kartą per karinio transportinio lėktuvo sudužimą 2019 m. Arunačal Pradešo valstijoje žuvo 13 žmonių.
Indijasudužo lėktuvas

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